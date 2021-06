Clover, Under Armour, Ford et plus

Clover Health Investments – Les actions de la société de soins de santé ont bondi d’environ 8%, poussant ses gains hebdomadaires à plus de 13% alors que les échanges spéculatifs alimentés par Reddit dans le nom se poursuivaient. Clover a dit dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission plus tôt cette semaine qu’une grande partie de ses actions a été dans le passé et pourrait être négociée à l’avenir par des vendeurs à découvert, ce qui peut augmenter la probabilité qu’elle soit la cible d’une compression courte.

Xpeng — L’action du constructeur chinois de voitures électriques coté aux États-Unis est en hausse de 5% après avoir reçu le feu vert de la Bourse de Hong Kong pour y effectuer une introduction en bourse. L’introduction en bourse pourrait lever entre 1 et 2 milliards de dollars.

Under Armour – Les actions de la société de vêtements de sport ont augmenté d’environ 3% à la mi-journée après que la société d’investissement Cowen a nommé Under Armour l’une de ses meilleures idées. L’analyste John Kernan a déclaré aux clients qu’ils devraient profiter de la récente faiblesse de l’action et parier que la direction d’Under Armour sera en mesure de dépasser les attentes en matière de bénéfices et de revenus.

MicroStrategy — Les actions de la société d’intelligence d’affaires MicroStrategy se sont négociées plus de 4% en plus alors que le prix du bitcoin a augmenté de 8% par rapport à 33 400 $ mercredi. La société a profité de la récente baisse des prix pour acheter plus de bitcoins et détient désormais plus de 100 000 unités de la monnaie numérique, d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars, dans son bilan.

Coinbase – Les actions de l’échange de crypto-monnaie ont augmenté de plus de 2% à midi, également parallèlement au rebond du bitcoin. Les activités de Coinbase sont étroitement liées au prix du bitcoin et de l’éther, bien que cela puisse changer à l’avenir au fur et à mesure de son expansion. Cathie Wood d’Ark Invest a également acheté 214 718 actions de Coinbase dans son fonds phare ARK Innovation, d’une valeur d’environ 47,8 millions de dollars sur la base du cours de clôture de la bourse de 222,47 $ par action.

Winnebago – La société de camping-cars a vu ses actions chuter de moins de 1% malgré la publication de solides résultats mercredi matin pour son troisième trimestre fiscal. Alors que l’économie continue de rouvrir, les stocks de mode de vie en plein air qui ont prospéré pendant la pandémie diminuent maintenant. Des actions similaires comme Thor et Brunswick ont ​​également tendance à baisser.

Ford — Les actions de Ford ont gagné plus de 3 %. Le constructeur automobile a annoncé que ses véhicules électriques Mustang Mach-E GT et Mustang Mach-E GT Performance Edition dépassé leur objectif Plage estimée par l’Environmental Protection Agency. Barclays a relevé mardi l’objectif de cours de Ford à 17 $ par action contre 15 $ mardi et a réitéré sa note de « surpondération » sur le constructeur automobile.

Occidental, Devon, Diamondback – Les actions énergétiques ont largement augmenté mercredi alors que le brut de référence européen Brent a dépassé les 75 $ le baril. Les actions d’Occidental Petroleum ont bondi de plus de 4%, tandis que Devon Energy et Diamondback Energy ont augmenté respectivement d’environ 2,9% et 2,6%.

– Margaret Fitzgerald, Hannah Miao, Jesse Pound et Tom Franck de CNBC ont contribué au reportage