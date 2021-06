Clover, Stitch Fix, Biogen et plus

Clover Health – Les actions de Clover Health ont bondi de 100 % et se sont échangées pour la dernière fois à 85 % alors que les commerçants de détail sur le forum WallStreetBets de Reddit se sont empilés dans la start-up d’assurance Medicare qui est devenue publique via le SPAC de Chamath Palihapitiya. Clover est devenu le nom le plus mentionné dans la salle de discussion, selon QuiverQuant. Le volume des transactions a explosé pendant la manie de la vente au détail, car Clover a déjà négocié plus de 400 millions d’actions, contre son volume moyen sur 30 jours de 22 millions d’actions, selon FactSet. Une activité de négociation spéculative a également été observée sur les actions de Wendy’s, qui ont bondi d’environ 22%.

Stitch Fix — Les actions de Stitch Fix ont bondi de 14% après que le service de stylisme en ligne a annoncé des résultats financiers meilleurs que prévu au troisième trimestre. La société a enregistré une perte de 18 cents par action, plus étroite que la projection des analystes de 27 cents perdus par action, selon Refinitiv. Stitch Fix a également déclaré des revenus de 535,6 millions de dollars; les analystes prévoyaient des revenus de 511 millions de dollars.

Biogen – Les actions du fabricant de médicaments ont baissé de moins de 1% après avoir augmenté de 38% lundi lors de l’approbation du médicament de traitement de la maladie d’Alzheimer de Biogen, qui s’appelle Aduhelm. Cowen a amélioré l’action pour surperformer les performances du marché mardi, affirmant que les actions ont une hausse même si seul un petit nombre de patients atteints de la maladie d’Alzheimer utilisent le médicament.

Marvell Technology – L’action des semi-conducteurs a augmenté de plus de 5% après que Marvell ait dépassé les estimations des résultats supérieurs et inférieurs de son rapport du premier trimestre. Le rapport a reçu des éloges à Wall Street, la société d’investissement Stifel réitérant sa cote d’achat et JPMorgan reprenant la couverture avec une cote de surpondération.

Generac Holdings – Les actions de la société de production d’électricité ont bondi d’environ 6,3% après que KeyBanc a amélioré l’action en surpondération par rapport à la pondération du secteur. La société a déclaré dans une note que les inquiétudes concernant la stabilité du réseau électrique devraient augmenter la demande de générateurs domestiques.

Coupa Software — Les actions du géant du logiciel ont chuté de plus de 8% malgré un bénéfice trimestriel de 7 cents par action, dépassant les attentes des analystes d’une perte de 19 cents par action, selon Refinitiv. Les revenus de Coupa de 166,9 millions de dollars ont également dépassé les estimations de 152,6 millions de dollars.

Contango Oil & Gas – Les actions du producteur d’énergie ont chuté de près de 9% après avoir accepté de fusionner avec l’activité Independence Energy de KKR dans le cadre d’un accord entièrement en actions. La société combinée aura une capitalisation boursière initiale d’environ 4,8 milliards de dollars.

Vail Resorts – Les actions de l’exploitant du complexe ont chuté de 2,3% malgré un bénéfice trimestriel de 6,72 $ par action, battant les prévisions de Wall Street de 18 cents. La société a déclaré avoir réduit les prix de vente des abonnements de saison de 20%, entraînant une augmentation des ventes de 50% et 33%, en unités et en dollars, respectivement, par rapport aux résultats d’avant la pandémie.

Chico’s – Les actions du détaillant de vêtements ont augmenté de 9,5% à la mi-journée après avoir publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations des analystes de Wall Street. La société a également déclaré qu’elle prenait des mesures pour améliorer les performances et la valeur actionnariale, en réponse à une lettre de l’investisseur activiste Barington Capital.

