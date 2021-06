Clover Health, la montée en puissance de Wendy alors que la manie de trading de Reddit se propage

Les day traders passionnés collés à leurs babillards Reddit ont trouvé de nouvelles cibles – Clover Health et Wendy’s – faisant grimper les actions à deux chiffres mardi.

Les actions de Clover Health, une start-up d’assurance Medicare qui est devenue publique via SPAC de Chamath Palihapitiya, ont bondi de 36% dans les échanges avant commercialisation mardi après avoir bondi de 32% lors de la session précédente. L’action de Wendy’s a grimpé de plus de 20 % en début de séance sans aucune nouvelle apparente concernant la société de restauration rapide.

Les discussions sur le duo se sont multipliées sur le forum WallStreetBets de Reddit, qui compte désormais plus de 10 millions de participants. La tristement célèbre salle de discussion a été partout dans AMC Entertainment la semaine dernière alors que les commerçants se sont empilés sur les actions et les options d’achat de la chaîne de cinéma et ont fait grimper le stock de plus de 110% en juin.

Un short squeeze pourrait être en jeu pour Clover Health, qui a 32,7 % de ses actions flottantes vendues à découvert, selon les données de S3 Partners. Cela se compare à environ 18% d’intérêt à court terme dans AMC. Lorsqu’un titre fortement shorté monte soudainement, les vendeurs à découvert sont obligés de racheter des actions et de fermer leur position courte pour réduire les pertes.

Les commerçants de détail sur Reddit s’encouragent mutuellement à tirer parti du grand intérêt à court terme pour Clover et visent à évincer les vendeurs à découvert.

« Cela ressemble à la configuration parfaite pour une compression courte et gamma combinée. Je ne vois aucune raison pour laquelle CLOV ne pourrait pas atteindre le même prix qu’AMC la semaine dernière (> 70 $). Cela pourrait même aller plus haut que cela », une tendance Le post Reddit a dit mardi.

Plus tôt cette année, les actions de Clover ont chuté après que le vendeur à découvert Hindenburg a publié un rapport cinglant qui a qualifié la société d’« entreprise en faillite ». Clover a déclaré en février avoir reçu un avis d’enquête de la Securities and Exchange Commission et qu’il a l’intention de coopérer.

Pendant ce temps, Wendy’s reçoit également l’amour des commerçants Reddit. La chaîne de restaurants a annoncé en mai des bénéfices meilleurs que prévu et a relevé ses prévisions pour l’année.

La SEC a déclaré lundi qu’elle surveillait de près le récent commerce sauvage de certaines actions afin de déterminer s’il y avait eu « des perturbations du marché, des transactions manipulatrices ou d’autres fautes ».