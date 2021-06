Clover Health, Campbell Soup, Lordstown Motors et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Clover Health (CLOV), Wendy’s (WEN) – Les deux actions ont prolongé leurs gains dans les échanges avant commercialisation, après avoir bondi hier grâce à l’attention accrue des médias sociaux. Clover – un vendeur d’assurance-maladie qui est devenu public via un accord SPAC en octobre – a augmenté au cours des six derniers jours, plafonné par une augmentation de près de 86% mardi. Il a grimpé de 24,2% en pré-marché, tandis que Wendy’s – en hausse de près de 26% dans les échanges d’hier – a ajouté 4,3% de plus ce matin.

Campbell Soup (CPB) – Le producteur alimentaire a annoncé un bénéfice trimestriel de 57 cents par action, manquant de 9 cents par action le consensus. Les revenus ont également manqué les prévisions, les résultats étant en retard par rapport aux chiffres de l’année précédente, stimulés par la demande liée à la pandémie. Campbell a également réduit ses prévisions annuelles, reflétant à la fois ces résultats trimestriels et la récente vente de son activité d’aliments pour bébés et de collations Plum. Les actions de Campbell ont chuté de 5,8% en pré-commercialisation.

Lordstown Motors (RIDE) – Lordstown Motors a déclaré qu’il y avait « un doute substantiel » quant à sa capacité à poursuivre son exploitation. Le constructeur de camions électriques a déclaré dans un dossier de la Securities and Exchange Commission qu’il avait des problèmes pour financer la production de véhicules. Lordstown a plongé de plus de 16% hier avant la nouvelle et a encore glissé de 4,2% dans les échanges avant commercialisation.

Target (TGT) – Le détaillant a augmenté son dividende trimestriel à 90 cents par action, contre 68 cents par action, soit un bond de 32%. Le paiement amélioré ira aux actionnaires inscrits à compter du 18 août, pour être payé le 10 septembre.

Merck (MRK) – Le fabricant de médicaments a conclu un accord pour fournir au gouvernement du molnupiravir, un traitement oral conçu pour traiter les cas légers à modérés de Covid-19. Le médicament est actuellement évalué dans un essai de phase 3.

Fastly (FSLY) – Fastly a présenté ses excuses pour la panne d’Internet généralisée de mardi, la société de cloud computing affirmant que l’incident avait été causé par un bogue logiciel déclenché lorsqu’un client avait modifié les paramètres. A rapidement augmenté de 2,4% en pré-commercialisation.

Sherwin-Williams (SHW) – Sherwin-Williams a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’année, alors que le fabricant de peinture voit la demande induite par la pandémie pour ses produits se poursuivre même si la pandémie recule. L’entreprise augmente également ses prix pour faire face à la hausse des coûts des matières premières. Sherwin-Williams a chuté de 1,3 % en pré-commercialisation.

Casey’s General Stores (CASY) – Casey’s a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,12 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 88 cents par action. Les revenus de la chaîne de dépanneurs ont également dépassé les estimations. Les ventes à magasins comparables, hors achats d’essence, ont augmenté de 12,8 %, l’achalandage étant en constante augmentation.

Fox Corp. (FOXA) – Fox a ajouté 1,8 % en pré-commercialisation à la suite d’une mise à niveau de « surpondération » de « poids égal » chez Wells Fargo Securities, qui estime que l’action pourrait bénéficier de la présence de Fox dans les jeux de hasard sportifs malgré les pressions exercées par la coupe de cordon.

Abercrombie & Fitch (ANF) – Le détaillant de vêtements a été mis à niveau pour « acheter » au lieu de « tenir » chez Jefferies, ce qui indique les avantages continus des années d’efforts d’élévation de la marque ainsi qu’une augmentation des marges bénéficiaires. Abercrombie a augmenté de 2,9% dans les échanges avant commercialisation.

GameStop (GME) – Le détaillant de jeux vidéo publiera ses résultats trimestriels après la cloche de clôture d’aujourd’hui. Les actions de GameStop ont bondi au cours des deux derniers jours au milieu d’un nouvel achat dans les actions dites « meme ».

Ferrari (RACE) – Ferrari a nommé Benedetto Vigna, directeur général de STMicroelectronics (STM), comme nouveau PDG, occupant un poste vacant depuis six mois depuis que Louis Camilleri a pris sa retraite en tant que chef du constructeur automobile. Vigna – qui dirige la plus grande division du fabricant de puces STMicro – commencera ses nouvelles fonctions chez Ferrari le 1er septembre.