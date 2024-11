Cloudflare présente des workflows pour créer des applications multi-étapes évolutives et résilientes

Cloudflare a lancé « Flux de travail, » un moteur d’exécution durable sur son Travailleurs Cloudflare plateforme, qui est maintenant en version bêta ouverte. Les workflows permettent aux développeurs de créer des applications évolutives en plusieurs étapes qui peuvent persister malgré des pannes telles que l’instabilité du réseau, les temps d’arrêt du serveur ou les erreurs de code, offrant des tentatives automatisées et une gestion de l’état sans gestion manuelle de l’infrastructure.

Les flux de travail étaient introduit plus tôt cette année. Ils permettent des tentatives automatisées pour garantir que les processus peuvent redémarrer à partir du point de défaillance, réduisant ainsi le risque de perte de données et de retards opérationnels. Chaque étape d’un flux de travail fonctionne indépendamment, avec un état maintenu tout au long du processus, de sorte que les tâches sont plus modulaires et les échecs sont mieux contenus. Pour les développeurs, cette indépendance permet une gestion granulaire des erreurs, de sorte que les composants individuels d’un flux de travail peuvent être réexécutés ou modifiés sans affecter l’ensemble de l’application.

Les développeurs peuvent créer une application en plusieurs étapes avec des étapes qui ne s’exécutent que lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Cela peut rationaliser les processus en supprimant les actions inutiles et en offrant la possibilité d’exécuter des tâches de manière conditionnelle, en améliorant l’efficacité des ressources et en garantissant que seuls les processus essentiels sont exécutés à chaque étape.

Les auteurs du billet de blog de l’entreprise sur les workflows écrivent :

L’élément de base de chaque workflow est l’étape : un composant récupérable individuellement de votre application qui peut éventuellement émettre un état. Cet état persiste alors, même si les étapes suivantes échouent. Cela signifie que votre application n’a pas besoin de redémarrer, ce qui lui permet non seulement de récupérer plus rapidement après des scénarios de panne, mais également d’éviter d’effectuer un travail redondant.

(Source : Cloudflare article de blog)

Les workflows ne sont pas une fonctionnalité autonome ; il fait partie de la suite plus large d’outils de développement basés sur le cloud de Cloudflare, qui comprend des services tels que le stockage Durable Objects et Workers KV (Key-Value). Ces intégrations permettent aux développeurs d’exploiter le meilleur de l’écosystème cloud de Cloudflare, comme l’utilisation de Durable Objects pour conserver des données avec état dans les fonctions sans serveur ou de Workers KV pour accéder à un stockage rapide et distribué à l’échelle mondiale.

Avec Workflows, Cloudflare vise à prendre en charge des cas d’utilisation plus avancés. Certains scénarios envisagés par Cloudflare pour les workflows incluent le traitement par lots pour la gestion des fichiers, les workflows impliquant des modèles d’apprentissage automatique et d’autres tâches gourmandes en calcul. Cette fonctionnalité convient aux entreprises et aux développeurs cherchant à créer des applications impliquant des pipelines de données, l’automatisation et le traitement en temps réel à grande échelle.

Roi ClaytonCTO et data scientist chez Fount, tweeté:

J’étais sceptique après mon expérience avec les files d’attente (excellent produit, juste une déception. Vectorize ne peut pas s’exécuter localement alors que les files d’attente ne peuvent pas s’exécuter à distance sur le développement). Mais Workflows est fantastique. Parfait pour décharger les tâches LLM de longue durée tout en gardant le front-end vif.

Les flux de travail durables de Cloudflare ne constituent pas la seule offre cloud ; Offres Microsoft fonctions durables avec des fonctionnalités similaires, et AWS fournit Fonctions d’étape. Ashley Paoningénieur logiciel chez Simply Business, répond dans un tweeter lorsqu’on lui demande si Step Functions ressemble à Cloudflare Workflows :

Je n’ai pas beaucoup utilisé Step Functions, mais je pense que les écrire avec IaC et la colle peut être un peu compliqué. Les workflows seront très simples à intégrer à n’importe quel service, car vous aurez des liaisons. Le fait qu’ils soient définis avec un DSL fourni par Cloudflare est plutôt sympa, un très bon DX, à mon avis.

D’autres offres incluent Fonctions Netlify, Fonctions Vercelet Calculez rapidement @ Edge.

Enfin, les workflows sont cher tout comme Cloudflare Workers, qui introduction d’une tarification basée sur le processeur uniquement pour le temps CPU actif et les requêtes.