Cloudflare bloque les fermes Kiwi en raison d’une “menace immédiate”: ce qu’il faut savoir

La société d’infrastructure Internet Cloudflare a déclaré samedi qu’elle bloquait Kiwi Farms, un babillard électronique connu pour organiser des campagnes de harcèlement. Cloudflare a cité une “urgence sans précédent et une menace immédiate pour la vie humaine” comme raison de ses actions.

Nuageux



“La rhétorique sur le site de Kiwifarms et les menaces spécifiques et ciblées se sont intensifiées au cours des dernières 48 heures au point que nous pensons qu’il existe une urgence sans précédent et une menace immédiate pour la vie humaine, contrairement à ce que nous avons déjà vu de Kiwifarms ou de tout autre client auparavant”, a déclaré Matthew Prince, PDG et co-fondateur de Cloudflare, dans un article de blog.

Les tentatives de visite de Kiwi Farms sont désormais accueillies par un message indiquant que le site est bloqué et dirige les gens vers le blog de Cloudflare.

Kiwi Farms n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le blocage du site.

Qu’est-ce que Kiwi Farms ?

Kiwi Farms est un forum de messages haineux qui a commencé comme une émanation de 4chan, le tristement célèbre tableau d’images anonyme. Il s’appelait initialement “le CWCki” lorsqu’il a commencé vers 2007 et était à l’époque dédié au harcèlement d’une seule personnalité en ligne, selon un Article du New York Magazine de 2016. Le forum a changé son nom pour Kiwi Farms en 2014.

“Kiwi Farms a été le théâtre de nombreuses campagnes de harcèlement de masse, dont certaines se sont soldées par du doxing ou du swatting ou même par le suicide de la cible”, a déclaré Daniel Kelly, directeur de la stratégie et des opérations au Centre pour la technologie et la société de l’ADL.

Doxxing, c’est quand les informations privées d’une personne, telles que son adresse et son numéro de téléphone, sont publiées en ligne sans sa permission. Le swatting implique de faux appels à la police qui peuvent conduire à une réponse armée au domicile d’une personne ciblée.

Les publications sur Kiwi Farms ciblent fréquemment les membres de la communauté LGBTQ, en particulier les personnes transgenres. Au moins trois personnes sont mortes par suicide après des campagnes de harcèlement liées à Kiwi Farms, selon Le Washington Post.

Kiwi Farms avait également liens avec le tireur de masse de Christchurchqui en 2019 a tué 51 personnes dans deux mosquées néo-zélandaises, et est depuis bloqué dans ce pays.

Pourquoi y a-t-il eu des pressions pour #DropKiwiFarms ?

La décision de Cloudflare intervient après une pression croissante au cours du mois dernier d’une campagne visant à amener la société Internet à cesser de fournir des services à Kiwi Farms. La #DropKiwiFarms La campagne a été lancée par Clara “Keffals” Sorrenti, une streameuse Twitch canadienne transgenre.

Sorrenti a déclaré qu’elle avait lancé la campagne après avoir été ciblée par des personnes utilisant Kiwi Farms, notamment des incidents répétés de doxxing et de swatting.

Le site #DropKiwiFarms contient des informations sur les forums, fournit des étapes pour contacter Cloudflare et partage des histoires de victimes qui ont été ciblées par des personnes utilisant le forum.

Le mois dernier, la représentante Majorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, a déclaré dans une interview à Newsmax qu’elle avait été écrasée deux fois en août. Greene a désigné Kiwi Farms comme le coupable et a demandé que le site soit démantelé.

Cloudflare a initialement résisté à prendre des mesures contre Kiwi Farms, Prince déclarant dans un Article de blog du 31 août que “de tels choix rendent plus difficile la protection des contenus qui soutiennent les voix opprimées et marginalisées contre les attaques”.

Cependant, l’entreprise a changé de cap ce week-end. Samedi, Prince a déclaré que son entreprise ne pouvait plus attendre que les forces de l’ordre agissent. Dans le billet de blog, Price a déclaré que Cloudflare avait contacté les forces de l’ordre à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines pour ce que l’on pense être des actes criminels potentiels et des menaces imminentes pour la vie humaine.

Nous venons de bloquer Kiwifarms. Les menaces sur le site se sont suffisamment intensifiées au cours des dernières 48 heures pour que, malgré une collaboration proactive avec les forces de l’ordre, il s’agisse d’une urgence suffisamment imminente pour que nous ne puissions plus attendre qu’ils agissent. Détails de notre décision : https://t.co/xNnSXn65R6 – Matthieu Prince 🌥 (@eastdakota) 3 septembre 2022

Prince a déclaré que la décision de bloquer Kiwi Farms n’était pas en réponse à la campagne de pression.

#DropKiwiFarms a publié une déclaration samedi en réponse à l’action de Cloudflare, se disant satisfait de la décision mais ne voulant pas se reposer sur ses lauriers.

“Cela porte un coup dur à Kiwi Farms et à leur communauté, dont ils ne se remettront peut-être jamais”, indique le communiqué. “Nous avons montré que lorsque nous sommes unis, nous sommes capables de déplacer des montagnes, et si nous continuons à nous unir et à nous battre, nous pourrons le voir jusqu’à la fin.”

#DropKiwiFarms dit que ce n’est pas la fin et si le site redevient actif, il exercera une pression sur Firehub, un centre de données basé à Las Vegas et où se trouve le serveur Kiwi Farms.