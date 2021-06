Cloudera acquis alors que les capitaux privés continuent d’affluer dans la technologie

Une personne prend une photo avec un iPhone d’Apple de la signalisation Cloudera lors de l’offre publique initiale (IPO) de la société à la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 28 avril 2017.

L’accord de Cloudera mardi pour vendre à un groupe de sociétés de rachat dans une transaction évaluée à 5,3 milliards de dollars poursuit une tendance de 2021 : la plupart des transactions à gros prix dans le secteur de la technologie vont au capital-investissement.

Sur les 12 plus grandes acquisitions technologiques de cette année aux États-Unis, à l’exclusion des sociétés d’acquisition spécialisées, sept d’entre elles ont été orchestrées par des sociétés de capital-investissement, selon les données de FactSet.

Le plus important a été l’achat par Thoma Bravo du fournisseur de logiciels de sécurité Proofpoint en avril dans le cadre d’un accord évalué à 12,3 milliards de dollars. En février, Stone Point Capital et Insight Partners ont convenu d’acheter une société immobilière axée sur la technologie CoreLogic pour près de 6 milliards de dollars.

Clayton, Dubilier & Rice et KKR ont déclaré qu’ils s’associent pour acheter Cloudera en partie pour aider la société d’analyse de données à passer plus rapidement au cloud. Parallèlement à l’annonce de la prise de contrôle, Cloudera a déclaré qu’il était achat de deux petites entreprises — Cazena et Datacoral — pour élargir son offre de cloud public.

Les sociétés de rachat ont été de plus en plus actives dans la technologie ces dernières années, s’emparant principalement d’entreprises qui ont connu un ralentissement de la croissance et une sous-performance boursière. La conclusion d’accords a repris depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus, car de plus en plus d’organisations s’appuient sur des outils numériques pour exploiter leur entreprise et rester en contact avec leurs employés.

Ernst & Young a déclaré dans un rapport au début de cette année, la technologie représentait 24 % des transactions de capital-investissement en valeur totale en 2020, contre 19 % en 2019.

« Dans l’ensemble, la privatisation de Cloudera n’est qu’un autre exemple de l’énorme quantité d’argent du capital-investissement à la recherche d’un foyer dans le secteur des logiciels compte tenu de la forte marge et du profil de rétention de ces sociétés », ont écrit les analystes de Stifel dans un rapport mardi. « Nous nous attendons à ce que les fusions et acquisitions, à la fois stratégiques et financières, restent actives dans l’espace au cours des prochains trimestres/années. »

Les actions de Cloudera ont grimpé de 24% pour clôturer à 15,93 $, juste en dessous du prix d’acquisition de 16 $. Avant le rallye de mardi, le titre était en hausse de 25 % au cours de la dernière année, derrière le gain de 45 % du Nasdaq Composite.