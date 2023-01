Clôturer 2022 à Kelowna en beauté

Feux d’artifice à Kelowna le soir du Nouvel An 2022. (Tracy Gray/Facebook)

Des centaines de personnes ont bravé le froid le soir du Nouvel An pour profiter de feux d’artifice au bord de l’eau au centre-ville de Kelowna.

Festivals Kelowna a accueilli le Nouvel An à New York avec du patinage au Stuart Park, de la musique live, des vendeurs de nourriture et des jeux.

Le festival de trois heures s’est terminé par un feu d’artifice à 21 h.

