La société de jeux mobiles AppLovin a clôturé en baisse de 18,5% jeudi après avoir commencé à négocier sur le Nasdaq sous le symbole « APP ». Avec des actions à 65,20 $, la société a une capitalisation boursière d’environ 23 milliards de dollars.

La société, âgée de neuf ans, n’est que la dernière d’une vague d’introductions en bourse dans le domaine des jeux, avec le développeur de logiciels de jeux Unity Software qui a lancé le sien en septembre, la société israélienne Playtika en janvier et la société de jeux pour enfants Roblox en mars. IronSource, qui fournit des services publicitaires aux développeurs de jeux basés sur des applications et crée ses propres jeux, également des plans de rendre public via une fusion SPAC.

AppLovin a déclaré qu’il détenait environ 1% de part de marché sur le marché mondial des applications mobiles de 189 milliards de dollars, qui a a éclaté pendant une année au domicile.

«Nous le voyons depuis que nous avons lancé l’entreprise; les gens utilisent leur téléphone quatre ou cinq heures par jour. Les applications mobiles sont les formes de divertissement les plus accessibles et les plus abordables, les meilleurs points d’accès au commerce transactionnel», a déclaré Adam Foroughi, fondateur et PDG. dit CNBC.

Foroughi a déclaré que lorsqu’il a démarré l’entreprise, elle était axée sur la création d’une plate-forme technologique permettant aux développeurs d’applications mobiles de développer leurs applications en commercialisant à l’aide de son logiciel.

«Pendant neuf ans, nous avons construit cela. Nous sommes arrivés à la distribution de voir maintenant plus de 400 millions de clients sur notre plate-forme chaque jour. Puis en 2018, nous nous sommes lancés dans le contenu nous-mêmes, et avons commencé à créer efficacement un contenu original», dit-il.

« Nous avons plus de 200 applications [and] plus de 200 millions de personnes jouent à nos jeux tous les mois », a-t-il déclaré.« Et ces jeux, notre propre contenu, créent ces précieuses données sur l’audience qui alimentent ensuite notre plate-forme logicielle et la rendent encore plus efficace pour générer de la valeur pour le clients que nous avons en termes de découverte de leurs applications. »

Les activités d’AppLovin sont désormais réparties entre les jeux et les outils marketing que d’autres développeurs de jeux utilisent pour la découverte et la promotion d’applications. L’année dernière, 49% des revenus provenaient des entreprises utilisant ses logiciels et 51% des consommateurs effectuant des achats intégrés.

En 2016, AppLovin a accepté d’être acquis pour 1,4 milliard de dollars par la société chinoise de capital-investissement Orient Hontai Capital, mais que l’affaire s’est effondrée l’année suivante et transformé en un investissement de la dette. AppLovin a ensuite vendu un participation minoritaire en 2018 à KKR, valorisant l’entreprise à 2 milliards de dollars. Depuis lors, AppLovin s’est lancé dans une frénésie d’achat pour renforcer sa position dans le développement de jeux. AppLovin a déclaré dans son prospectus avoir investi 1 milliard de dollars dans 15 acquisitions et partenariats depuis 2018.

«Nous avons cette plate-forme technologique pour les développeurs d’applications pour les aider à se développer, en les faisant découvrir, et ce dont nous avions besoin pour améliorer le logiciel, c’était des informations sur l’audience. Nous voulions des données de première partie sur l’audience que nous avons vue», a déclaré Foroughi. « Notre propre contenu nous donne de bien meilleures informations sur l’audience que ce que nous aurions autrement, car sinon, nous n’avons que des données tierces. »

Foroughi compare la stratégie à celle de Netflix.

«Ces données de première partie alimentent notre logiciel, puis nous permettent d’être bien meilleurs pour recommander du contenu futur aux clients», a-t-il déclaré. «Je suppose que la meilleure analogie à laquelle comparer vraiment cela est de savoir comment Netflix a pris ses propres données sur sa plate-forme et a déployé des recommandations personnalisées … puis ils ont superposé leur propre contenu original, ce qui a fait exploser la quantité de consommation sur leur plate-forme et a donné leur donner plus d’informations sur leur public – en reproduisant ce même livre de lecture dans un nouveau format multimédia.

Comme d’autres entreprises de l’espace mobile, AppLovin devra faire face aux retombées du prochain changement de confidentialité d’Apple sur la façon dont il suit les utilisateurs. Foroughi a déclaré que le jeu de données de première partie de la société devrait aider.

« Nous y avons pensé lorsque nous sommes entrés dans le contenu nous-mêmes, ne sachant pas que nous y pensions, mais nous connaissions la puissance des données de première partie », a-t-il déclaré. «La partie essentielle de notre technologie dépend des informations que nous recueillons à partir de notre propre relation avec les consommateurs. Le changement de confidentialité d’Apple est censé régir le partage de données de première partie avec des tiers. Nous pensons donc que nous sommes dans une très bonne position pour continuer pour exécuter notre vision pour l’avenir. «

Plus tôt cette année, AppLovin a acquis Adjust, une société allemande de distribution et d’analyse d’applications, pour 1 milliard de dollars en espèces et en actions. Foroughi a déclaré que sa propre entreprise n’avait pas beaucoup de force de vente.L’acquisition d’Adjust a donc amené l’entreprise à quelques centaines d’employés de vente chevronnés ainsi que des talents en marketing pour l’aider à essayer de vendre à un plus large éventail de développeurs d’applications mobiles.

Bien que des rapports de presse dans le passé aient déclaré que la société avait été nommée d’après « McLovin », un personnage du film de 2007 « Superbad », Foroughi a déclaré que ce n’était pas le cas. Peut-être.

«Je ne sais pas si inconsciemment je suis un fan de ‘Superbad’ et c’est de là que ça vient, mais ce n’était vraiment qu’un nom de domaine à 8 $», dit-il. « Et c’était loufoque et mignon à l’époque. Et donc nous l’avons choisi et sommes devenus une très grande entreprise avec un nom loufoque. Cela a conduit à un bon ticker boursier. »

– Ari Levy de CNBC a contribué à ce rapport.