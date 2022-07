Clôture installée après qu’un enfant a été mortellement heurté par le train GO à Mississauga

Des équipes ont été vues en train d’installer des clôtures près d’un ensemble de voies ferrées à Mississauga, en Ontario. Mercredi matin, un peu plus de 12 heures après qu’un jeune enfant a été heurté et tué par un train GO dans la région.

Les intervenants d’urgence ont été appelés sur les lieux à Dundas Street et Cawthra Road vers 19 h 40 mardi.

Mississauga Fire a d’abord confirmé qu’un enfant avait été heurté par un train qui passait. L’enfant, qui aurait quatre ans, a été déclaré mort sur les lieux juste avant 21 heures.

Un porte-parole de Metrolinx, qui exploite le service GO Train, a déclaré dans un communiqué mardi soir que quelque 300 passagers se trouvaient à bord du train lorsque l’enfant a été heurté.

“Nous fournissons des conseillers en deuil à notre équipe et à notre personnel enquêtant sur les lieux”, a déclaré James Wattie à l’époque. “Nous comprenons également que l’incident a été très bouleversant pour les clients à bord. Nous les encourageons à chercher dans la communauté tout soutien en santé mentale dont ils devraient avoir besoin.

LIRE LA SUITE : Un enfant est mort après avoir été heurté par GO Train à Mississauga, en Ontario.

S’adressant au CP24 sur les lieux, un témoin propriétaire d’un garage à proximité a déclaré qu’il travaillait au moment de l’incident lorsqu’il a entendu le son des klaxons de train suivi du grincement d’un frein de chemin de fer.

“Quand je suis sorti de mon garage, je vois le train arrêté. Cela ne s’est jamais produit auparavant », a déclaré Muhammad Tayyab.

«Trois enfants criaient et pleuraient très fort. J’ai été choqué. J’ai couru là-bas… Je vois le corps, il y avait un gamin sur le côté… Ils étaient très grièvement blessés.”

Le témoin Muhammad Tayyab parle au CP24 le 27 juillet 2022.

Tayyab a déclaré avoir vu une femme courir vers les enfants peu de temps après et l’a décrite comme étant en état de choc complet.

On ne sait pas comment l’enfant s’est retrouvé sur la trajectoire du train au moment de la collision ni où exactement il a eu accès aux voies. Cependant, des voisins de la région qui ont parlé au CP24 par la suite ont déclaré que le manque de barrières aux voies ferrées est un problème connu.

À cette fin, des équipes ont été vues en train d’ériger des clôtures mercredi matin dans une zone proche des voies qui semblaient dégagées.

Des équipes installent une clôture près d’une section de voies ferrées à Mississauga, en Ontario. le 27 juillet 2022.

Auparavant, la seule barrière restreignant l’accès aux voies à cet endroit était un panneau d’interdiction d’intrusion.

Une zone dégagée près d’un ensemble de voies ferrées à Mississauga, en Ontario. est vu le 27 juillet 2022.

L’enquête sur l’accident se poursuit et ce matin, la ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney, a présenté ses condoléances à la famille de la victime.

“J’ai parlé avec le PDG de Metrolinx, qui m’a informé que son équipe aide à l’enquête en cours”, a déclaré Mulroney dans un tweet.

Profondément attristé suite à l’annonce d’un incident avec un train GO qui a entraîné la mort d’un enfant. Mes sincères condoléances vont à la famille de la victime. J’ai parlé avec le PDG de Metrolinx, qui m’a informé que son équipe participe à l’enquête en cours. – Caroline Mulroney (@C_Mulroney) 27 juillet 2022

Bien que la police n’ait pas dévoilé l’âge de l’enfant impliqué dans l’accident, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a déclaré dans un tweet publié mardi soir qu’elle était “absolument dévastée” d’apprendre la “mort d’un jeune de quatre ans”.

“La perte d’un enfant n’est rien de moins qu’une tragédie et mon cœur va à sa famille et à ses proches alors qu’ils pleurent cette perte indescriptible et incommensurable”, a écrit Crombie.

CTV News Toronto a contacté Metrolinx pour voir s’il y a des plans en place pour ériger plus de clôtures le long de la route dans un proche avenir, mais n’a pas encore reçu de réponse.