La première saison d’Imlie touche à sa fin. La vedette de Fahmaan Khan et Sumbul Touqueer est l’une des émissions de télévision les plus appréciées et leur chimie a été appréciée de tous. Fahmaan a joué le rôle d’Aryan tandis que Sumbul a joué Imlie. Ils sont connus ensemble sous le nom d’Arylie. Maintenant, apparemment, le spectacle va faire un bond en avant et Fahmaan et Sumbul ont décidé de quitter le spectacle. Ils ont terminé le tournage d’Imlie et Fahmaan a publié un post très émouvant sur Instagram.

Le post de Fahmaan Khan sur la conclusion d’Imlie vous laissera émotif

Fahmaan Khan a partagé une photo avec Imlie des décors et sous la forme d’un poème, elle a partagé ses sentiments. Il a écrit sur la façon dont il souhaitait passer plus de temps avec Imlie et les moments mémorables qu’il a passés. À la fin, il a écrit : “Je t’aime #imlie ! Bien à toi Aryan Singh Rathore.” Tous les fans d’Arylie sont émus par son message et écrivent à quel point ils vont manquer les deux dans la série. Sumbul Touqueer a également profité de ses histoires Instagram pour partager une photo avec Fahmaan. Ils se sont jumelés dans des tenues assorties.

Quelle est la prochaine étape pour Fahmaan Khan ?

Nous avons été les seuls à vous dire que Fahmaan Khan a été approché pour Bigg Boss 16. L’émission controversée de Salman Khan va bientôt sortir et les créateurs ont approché Fahmaan pour en faire partie. On ne sait pas encore s’il a accepté d’en faire partie ou non.

Sumbul et Fahmaan sont également restés dans les gros titres pour la chimie hors écran qu’ils partagent. Ils se disent meilleurs amis, mais les fans pensent qu’il y a plus qu’il n’y paraît. Cependant, à maintes reprises, les deux stars ont démenti les rumeurs de rencontres.