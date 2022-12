Clôture des sondages lors du second tour en Géorgie pour décider du siège définitif du Sénat américain

Les sondages ont commencé à se clôturer mardi soir lors du dernier concours du Sénat américain, alors que les électeurs géorgiens attendent un vainqueur du second tour entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et la légende républicaine du football Herschel Walker.

Le concours déterminera si les démocrates obtiennent une majorité absolue au Sénat 51-49 ou conservent leur contrôle nu d’une chambre 50-50 sur la base du vote décisif du vice-président Kamala Harris. L’année dernière, les victoires consécutives de Warnock et de son compatriote démocrate géorgien Jon Ossoff ont donné au parti cet avantage extrêmement mince.

Lors des élections de novembre, Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur près de quatre millions, mais n’a pas obtenu la majorité, déclenchant le deuxième tour de scrutin. Environ 1,9 million de votes au second tour avaient déjà été exprimés par courrier et lors du vote anticipé, un avantage pour les démocrates dont les électeurs votent plus souvent de cette façon. Les républicains s’en sortent généralement mieux le jour des élections.

La campagne prolongée est devenue un combat acharné entre deux hommes noirs dans un grand État du Sud : Warnock, le premier sénateur noir de l’État et le ministre principal de l’église d’Atlanta où Martin Luther King Jr. a prêché, et Walker, une ancienne star du football de l’Université de Géorgie. et novice politique soutenu par l’ancien président américain Donald Trump.

Une victoire de Warnock consoliderait le statut de la Géorgie en tant que champ de bataille à l’approche de l’élection présidentielle de 2024. Une victoire pour Walker, cependant, pourrait être une indication de la faiblesse démocrate, d’autant plus que les républicains de Géorgie ont balayé tous les autres concours à l’échelle de l’État le mois dernier.

Le mois dernier, Walker, 60 ans, a obtenu plus de 200 000 voix derrière le gouverneur républicain Brian Kemp après une campagne poursuivie par ses discours de campagne sinueux et par des allégations préjudiciables, y compris des allégations selon lesquelles il aurait payé pour les avortements de deux anciennes petites amies – des accusations qu’il a niées.

Walker accueille ses supporters lors d’un dîner à Marietta, en Géorgie, mardi. (Alyssa Pointeur/Reuters)

Le vote s’est bien déroulé mardi, malgré des conditions froides et pluvieuses dans certaines régions en début de journée. Stephanie Jackson Ali, directrice des politiques du progressiste New Georgia Project Action Fund, a déclaré que le groupe avait vu peu de problèmes dans l’État, les lignes progressant et les problèmes d’équipement étant résolus rapidement.

Lors d’un vote mardi à Atlanta, Tom Callaway a salué la force du Parti républicain en Géorgie et a déclaré qu’il avait soutenu Kemp lors du premier tour de scrutin. Mais il a voté pour Warnock parce qu’il ne pensait pas que Walker “avait les qualifications pour être sénateur”.

“Je ne pensais pas qu’il avait une déclaration de ce en quoi il croyait vraiment ou qu’il avait une campagne qui avait du sens”, a déclaré Callaway.

Warnock, dont la victoire en 2021 était lors d’une élection spéciale pour purger le reste du mandat du sénateur républicain Johnny Isakson, a déclaré qu’il pensait avoir convaincu suffisamment d’électeurs, y compris des indépendants et des républicains modérés, qu’il méritait un mandat complet.

“Ils savent que cette course est une question de compétence et de caractère”, a déclaré Warnock. Walker, lui aussi, a prédit la victoire et a comparé le concours à sa Géorgie en tête au championnat national de 1980 : “J’adore gagner des championnats.”

Warnock prend la parole lors d’un lancement de campagne le jour des élections mardi, à Norcross, en Géorgie. (Brynn Anderson/Associated Press)

Biden, Trump n’est pas le bienvenu

Après les élections générales, le président américain Joe Biden, qui a lutté avec de faibles cotes d’approbation, a promis d’aider Warnock de toutes les manières possibles, même si cela signifiait rester à l’écart de la Géorgie. Warnock a plutôt fait campagne avec l’ancien président américain Barack Obama.

Méfiant d’un éventuel contrecoup, Walker a évité de faire campagne avec Trump jusqu’au dernier jour de la campagne, lorsque le couple a organisé une conférence téléphonique lundi avec des partisans.

La candidature de Walker était la dernière chance du républicain de renverser un siège au Sénat cette année. Mehmet Oz de Pennsylvanie, Blake Masters d’Arizona, Adam Laxalt du Nevada et Don Bolduc du New Hampshire, tous des loyalistes de Trump, ont perdu des courses au Sénat compétitives que les républicains considéraient comme faisant partie de leur chemin vers la majorité.

Walker s’est séparé de Trump d’une manière notable. Trump a passé deux ans à prétendre à tort que sa perte en Géorgie et à l’échelle nationale était frauduleuse, bien qu’il ait été réprimandé par de nombreux responsables fédéraux et locaux et une longue liste de tribunaux.

Lors de son seul débat contre Warnock en octobre, on a demandé à Walker s’il accepterait les résultats même s’il perdait. Il a répondu d’un mot : “Oui.”