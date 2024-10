CloroxPro™ Canada apporte des enseignements sur la prévention et le contrôle des infections aux établissements de soins de santé lors de la Semaine nationale de contrôle des infections

TORONTO, 9 octobre 2024 /CNW/ – Cette semaine, Canada considère la Semaine nationale de contrôle des infections (NICW) comme l’occasion de rappeler au pays l’importance de la prévention et du contrôle des infections et de célébrer ceux qui portent les plus grandes responsabilités à cet égard dans notre société. Depuis Du 14 au 18 octobredes organisations comme les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les leaders de l’industrie comme CloroxPro Canada prennent le temps de se regrouper et d’évaluer la prévention et le contrôle des infections tout au long de l’année, et avant les saisons plus froides où nous constatons une augmentation des maladies dans les espaces publics.



Les membres de l’équipe de prévention et de contrôle des infections affiliée au Centre régional de santé Royal Victoria et CloroxPro Canada se réunissent pour discuter des résultats du congrès PCI 2024 avant la Semaine nationale de contrôle des infections. (Groupe CNW/CloroxPro® Canada)



Prévention et contrôle des infections Canada (PCI) a choisi le thème de cette NICW Prévenir avec intentionl’intention de mettre en œuvre stratégiquement des interventions mesurables de prévention et de contrôle des infections afin que nous soyons mieux équipés en tant que pays pour faire face aux futures épidémies, flambées et maladies.

« Tout au long de l’année, le mandat de l’IAPC est d’élaborer des protocoles de nettoyage et de désinfection, de diffuser du matériel éducatif et des cours et de présenter aux Canadiens les idées les plus récentes dans le domaine. La Semaine nationale de contrôle des infections est le moment de reconnaître le travail effectué et d’identifier les domaines qui peut être renforcé, et de remercier ceux qui travaillent sans relâche dans cet espace », a déclaré Bilal Demachkiedirecteur commercial, CloroxPro Canada. « CloroxPro est un fervent partisan du travail de l’IAPC, et nous avons développé des programmes que nous pouvons proposer à nos partenaires pour aider à transmettre ces connaissances aux équipes responsables de certaines de nos populations les plus vulnérables.

L’un de ces programmes est l’initiative de déjeuner et d’apprentissage de CloroxPro. Après avoir glané les principaux protocoles recommandés et les enseignements tirés de la conférence nationale annuelle de l’IAPC, qui a eu lieu à St. John’s, Terre-Neuve au printemps dernier, CloroxPro a développé un programme de déjeuners et d’apprentissage pour transmettre ces apprentissages clés à des organisations telles que des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée afin de les partager avec ceux qui n’ont pas pu y assister et recueillir les informations de première main.

En octobre dernier, CloroxPro a été présenté au Centre régional de santé Royal Victoria à Barrie, Ontario à un groupe de plus de 40 agents de prévention et de contrôle des infections.

« Il est difficile pour notre personnel d’assister à des événements comme la semaine de PCI, qui est nécessaire à l’hôpital pour assurer la sécurité et la santé de nos patients, de notre personnel et de nos visiteurs. Il est donc extrêmement utile d’avoir des partenaires industriels comme CloroxPro qui assisteront à toutes les séances et travailleront avec la PCI. conduit à synthétiser les apprentissages les plus importants pour notre équipe », a déclaré Lisa Dufourresponsable de la pratique professionnelle, de la prévention et du contrôle des infections et du centre régional de PCI du Centre-Nord au RVH. « Ces séances sont formidables, car elles nous donnent non seulement l’occasion de nous assurer que nous sommes à jour sur les pratiques fondées sur des données probantes, mais elles rassemblent également diverses organisations pour faciliter la collaboration. Ce type d’approche nous permet d’apprendre des expériences. des autres et intégrer les systèmes de manière stratégique conformément aux normes de l’industrie.

En plus de programmes comme les déjeuners-conférences en PCI, CloroxPro apporte également son expertise aux établissements de soins de longue durée et sera présent au congrès de l’Ontario Long-Term Care Association. Il s’agit de soins de longue durée Conférence depuis 20-22 octobre 2024 dans Toronto.

À propos de CloroxPro™ Canada, une division de The Clorox Company of Canada

CloroxPro™ englobe les offres professionnelles de soins de santé, de nettoyage et spécialisées. Leur large gamme de solutions reflète une tradition de recherche et d’expérience en matière de nettoyage, de désinfection et de prévention des infections pour les environnements professionnels. Construit sur un héritage centenaire, CloroxPro™ se consacre à fournir des solutions commerciales éprouvées de nettoyage et de désinfection pour aider à protéger les personnes et leur environnement. Où la propreté signifie tout. Pour plus d’informations, visitez cloroxpro.ca.

CLX-B

À propos de l’HRV

À l’HRV, notre équipe inspirante d’employés, de médecins et de bénévoles prodigue chaque jour des soins exceptionnels aux patients, y compris des services hautement spécialisés tels que les soins cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l’oncologie, les soins intensifs néonatals, la santé mentale des enfants et des adolescents et plus encore. RVH a également été récemment désigné centre de traumatologie de niveau III. RVH est situé sur le territoire traditionnel de la Nation Anishinaabek, en Barrie, Ontarioniché au coeur de Centre de l’Ontario bord de l’eau, chalet et domaine skiable. À seulement 50 minutes au nord de Torontole secteur offre une qualité de vie incroyable avec des équipements urbains et d’innombrables activités récréatives, tout en profitant de la beauté de la nature. Pour en savoir plus, visitez rvh.on.ca.

SOURCE CloroxPro® Canada

Renseignements: CloroxPro® Canada, Cameron Burgess, [email protected]519-835-2875