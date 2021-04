Clorox évalue les augmentations de prix des produits pour contrer les coûts inflationnistes

Clorox envisage des prix de vente plus élevés pour ses produits de nettoyage alors que l’entreprise doit faire face à des coûts inflationnistes.

Lors d’une apparition sur CNBC vendredi, la PDG Linda Rendle a déclaré à Jim Cramer que le producteur d’eau de javel, dont les ventes se sont accélérées dans un contexte de crise sanitaire en cours, est confronté à des coûts plus élevés en intrants tels que la résine et le transport.

«Nous activerons notre programme de réduction des coûts de longue date et nous assurerons que nous le livrons dans toutes nos entreprises», a-t-elle déclaré dans «Mad Money». « Nous examinons les augmentations de prix, même si nous sommes très mesurés et adoptons cela dans une approche catégorie par catégorie et, bien sûr, nous nous concentrerons sur l’innovation et l’innovation qui accroît les marges. »

Rendle, qui a commencé à diriger Clorox en septembre, prévoit que l’environnement inflationniste persistera au-delà du trimestre en cours. Elle s’attend à ce que certains coûts soient annulés à mesure que d’autres dépenses temporaires liées à Covid-19 diminuent avec la reprise des économies mondiales.

La Réserve fédérale a déclaré qu’elle n’agirait pas pour lutter contre l’inflation tant que le marché du travail n’aura pas récupéré les pertes résultant des verrouillages de Covid-19.

« Nous nous concentrons sur le long terme », a déclaré Rendle. « Nous allons gérer cet environnement de coûts difficile, mais nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer une croissance rentable à long terme. »

Clorox a annoncé des résultats mitigés au troisième trimestre de son exercice vendredi matin. Les revenus sont restés stables par rapport à il y a un an, après quatre trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres stimulée par la pandémie. Le titre a chuté de près de 2% à 182,50 $ au cours de la séance.