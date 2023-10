Clorox et MGM Resorts font face aux conséquences d’une cyberattaque

Ces dernières semaines ont été très mouvementées en termes d’actualités liées aux cyberattaques.

Tout a commencé mercredi de la semaine dernière quand Contrôles Johnson a révélé qu’il avait été touché par une cyberattaque. L’entreprise averti il « a connu des perturbations dans certaines parties de son infrastructure et de ses applications internes de technologie de l’information ». Et même si l’impact financier de cette attaque n’a pas encore été déterminé, l’entreprise « est en train d’évaluer si l’incident aura un impact sur sa capacité à publier dans les délais ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice complet ».

Mais pourquoi cet incident spécifique de cybersécurité présente-t-il un intérêt particulier ? De nombreux clients de Johnson Controls sont des agences fédérales, notamment le ministère de la Sécurité intérieure. Cette agence enquêterait pour savoir si des plans d’étage et des informations de sécurité ont été révélés à la suite de l’attaque.

Puis, mercredi de cette semaine, Clorox a lancé un avertissement choquant sur ses résultats. Le coupable était une violation importante de la cybersécurité survenue en août – « qui a provoqué une perturbation à grande échelle des opérations de Clorox, notamment des retards dans le traitement des commandes et des pannes de produits importantes ».

De plus, même si elle a considérablement réduit ses chiffres du premier trimestre, la société est « en train d’évaluer l’impact de l’attaque de cybersécurité sur l’exercice 2024 et au-delà ». Clorox s’attend désormais à une forte baisse des ventes d’une année sur l’autre ainsi qu’à une perte trimestrielle due à l’incident.