« Cela a été mon privilège de travailler avec Cloris Leachman, l’une des actrices les plus intrépides de notre époque. Il n’y avait personne comme Cloris », a déclaré son manager, Juliet Green. «D’un seul regard, elle avait la capacité de te briser le cœur ou de te faire rire jusqu’à ce que les larmes coulent sur ton visage. Tu ne savais jamais ce que Cloris allait dire ou faire et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie sans précédent.

Leachman est décédé mercredi de causes naturelles à Encinitas, en Californie, selon le communiqué.

Au cours de sa longue carrière, Leachman, qui a été intronisée au Temple de la renommée de l’Académie de la télévision en 2011, a remporté 22 nominations aux Emmy Awards et huit Primetime Emmy Awards et un Daytime Emmy Award.

Deux de ses statues ont été gagnées pour avoir joué ce qui était sans doute son rôle le plus emblématique – la ruse logeuse Phyllis Lindstrom. Le personnage est originaire de «The Mary Tyler Moore Show» et a ensuite reçu une série dérivée.

Au début des années 2000, Leachman a gagné une nouvelle vague de succès pour son rôle de grand-mère grincheuse Ida sur « Malcolm in the Middle » de Fox. Elle a remporté une meilleure actrice invitée dans une comédie Emmy Award en 2006 pour le rôle.

Sa dernière nomination pour un travail télévisuel remonte à 2011 pour son rôle de Maw Maw dans la sitcom «Raising Hope».

Ses distinctions n’étaient pas exclusives à son travail à la télévision. Leachman a remporté un Oscar en 1971 pour son rôle dramatique dans «The Last Picture Show». Elle a également été mémorable en tant que Frau Blücher dans le classique de 1974 de Mel Brooks «Young Frankenstein», et dans ses rôles dans «High Anxiety» de 1977 et «History of the World: Part I.» en 1981.

Hors écran, la personnalité boule de feu de Leachman était aussi connue que son travail à l’écran. Sur les réseaux sociaux, elle a été gardée dans les mémoires tant par ses collègues acteurs que par d’anciens collègues.

« Une si triste nouvelle – Cloris était incroyablement talentueuse. Elle pouvait vous faire rire ou pleurer à la baisse d’un chapeau. Toujours un tel plaisir d’avoir sur le plateau », a écrit Brooks Twitter . « Chaque fois que j’entends un cheval hennir, je penserai toujours à l’inoubliable Frau Blücher de Cloris. Elle est irremplaçable et nous manquera beaucoup. »

« Tellement triste de la perte du brillant Cloris Leachman », l’acteur Bob Saget a écrit . «En plus d’être lauréate d’un Academy Award, de son rôle hilarant dans ‘Young Frankenstein’ et d’être ‘Phyllis’, j’ai eu le plaisir d’être rôtie par elle à la télévision. Mes plus sincères sympathies à ses proches.

Leachman laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants, selon la déclaration de ses représentants. Défenseure des droits des animaux et des végétariens depuis toujours, la famille de Leachman a demandé à ceux qui souhaitent faire des dons en son nom de les faire à People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ou Last Chance for Animals.