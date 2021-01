Cloris Leachman, qui a remporté un Oscar pour son interprétation d’une femme au foyer négligée dans le drame austère «The Last Picture Show», mais qui était probablement surtout connue pour avoir fait rire, notamment dans trois films de Mel Brooks et dans des comédies télévisées comme «The Mary Tyler Moore Show »et« Malcolm in the Middle »sont décédés mercredi à son domicile à Encinitas, en Californie. Elle avait 94 ans.

Le décès a été confirmé par son fils Morgan Englund, qui n’a pas donné de cause.

Mme Leachman est entrée sous les projecteurs en tant que candidate à Miss America en 1946 et était toujours aux yeux du public plus de 74 ans plus tard, dépeignant des grands-mères décalées à la télévision et au cinéma et rivalisant avec des célébrités de moins de la moitié de son âge sur «Dancing With the Stars». Entre les deux, elle a remporté des critiques admiratives pour son travail sur scène, au cinéma et à la télévision, ainsi que des Emmy Awards pour ses performances dans des drames et des comédies.

Sa carrière cinématographique a commencé en 1955 quand elle a joué un auto-stoppeur condamné dans «Kiss Me Deadly», un film policier dur basé sur un roman de Mickey Spillane. Elle était déjà une actrice de théâtre et de télévision chevronnée à l’époque, et tout au long des années 1950 et 1960, elle est apparue dans de grands rôles sur petit écran – elle a précédé June Lockhart en tant que mère dans la saison 1957-58 de «Lassie» – et de petits rôles sur grand écran, y compris en tant que prostituée dans «Butch Cassidy et le Sundance Kid» (1969).