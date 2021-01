Cloris Leachman est décédée, dit son fils.

L’actrice vétéran avait 94 ans et est décédée de causes naturelles avec sa fille Dinah à ses côtés.

Son fils a déclaré à la sortie: « Elle a eu la meilleure vie du début à la fin que l’on puisse souhaiter pour quelqu’un. »

Il a ajouté que Cloris « a laissé à tout le monde beaucoup d’amour ».

Son manager de toujours, Juliet Green, a rendu un hommage sincère à l’icône.

Juliet a déclaré: « J’ai eu le privilège de travailler avec Cloris Leachman, l’une des actrices les plus intrépides de notre époque.

«Il n’y avait personne comme Cloris. D’un seul regard, elle avait la capacité de te briser le cœur ou de te faire rire jusqu’à ce que les larmes coulent sur ton visage.

«Vous ne saviez jamais ce que Cloris allait dire ou faire et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie sans précédent.







(Image: Getty)



Juliette a ajouté: «Elle aimait férocement ses enfants et ses petits-enfants.

« Végétarienne de longue date, elle était une ardente défenseure des droits des animaux. La famille demande que tout don en son nom soit fait à PETA ou Last Chance for Animals. »

La carrière de Cloris dans le showbiz a commencé en 1946, faisant ses débuts dans la série télévisée Actors Studio.

Et après des années de petits rôles à la télévision, elle a décroché une place dans The Mary Tyler Moore Show dans les années 1970 en tant que personnage préféré des fans de la propriétaire Phyllis.









Le personnage s’est avéré si populaire qu’elle a même engendré son propre spin-off de la série principale.

Ramassant deux Emmys pour le rôle, les Golden Globes l’ont récompensée avec un prix de la meilleure actrice.

La décennie l’a également vu remporter deux Oscars, un pour The Last Picture Show et un autre pour Young Frankenstein.

Elle a continué à accumuler des prix tout au long des années 80 et 90, et un public plus jeune peut être plus reconnaissable pour son rôle dans Malcolm In The Middle.

Cloris reste l’actrice la plus nominée aux Emmy de l’histoire – avec 22 hochements de tête – et avec huit victoires, elle détient toujours le record.

D’autres querelles incluent The Twilight Zone, Butch Cassidy et Sundance Kid et Spanglish.

Elle nous manquera. DÉCHIRURE.