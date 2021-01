Cloris Leachman, mieux connue pour son rôle de Phyllis Lindstrom dans les sitcoms des années 1970 « The Mary Tyler Moore Show » et son spin-off « Phyllis », est décédée mercredi à son domicile près de Los Angeles. Elle avait 94 ans.

Son manager, Juliet Green, a confirmé la mort de Leachman dans son sommeil de causes naturelles et s’est souvenue d’elle comme « l’une des actrices les plus intrépides de notre temps … Avec un seul regard, elle avait la capacité de vous briser le cœur ou de vous faire rire jusqu’à ce que les larmes coulaient sur ton visage. Tu ne savais jamais ce que Cloris allait dire ou faire et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie inégalée. «

Leachman, lauréate d’un Oscar et d’un Emmy, est née à Des Moines, Iowa, en 1926. Elle a étudié à l’Illinois State University et à la Northwestern University, où elle s’est spécialisée en théâtre. Avant de déménager à New York, elle a été couronnée Miss Chicago 1946 et a joué avec le Des Moines Playhouse.

Sa carrière télévisuelle s’est installée à la fin des années 40 et au début des années 50 avec des apparitions dans «The Ford Theatre Hour» et «Bob and Ray». Elle a fait ses débuts au cinéma en 1955 en jouant la femme fatale Christina Bailey dans le film noir classique « Kiss Me Deadly ».

Leachman était principalement une actrice de télévision dans les années 1950 et 1960, mais est apparue dans plusieurs films dont « The Chapman Report » (1962) avec Shelley Winters, Jane Fonda et Claire Bloom et dans « Butch Cassidy and the Sundance Kid » (1969) avec Robert Redford et Paul Newman. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans « The Last Picture Show » de 1971. Le réalisateur Peter Bogdanovich aurait prédit pendant le tournage du film qu’elle gagnerait un Oscar pour sa performance en tant que femme adultère d’un professeur de gymnastique au lycée.

Elle est également apparue dans trois films de Mel Brooks, dont « Young Frankenstein » de 1974, dans lequel la mention du nom de son personnage, Frau Blücher, a provoqué le hennissement d’un cheval; « Anxiété élevée » de 1977, comme l’infirmière psychiatrique folle Charlotte Diesel; et « History of the World: Part I » de 1981 dans lequel elle interprète Madame Defarge dans une parodie de « A Tale of Two Cities » de Charles Dickens.

Mais c’est à la télévision qu’elle a acquis l’essentiel de sa renommée.

Leachman a reçu cinq nominations aux Emmy, et en a remporté deux, pour son rôle de Phyllis Lindstrom, la propriétaire et voisine curieuse de Mary Tyler Moore sur CBS « The Mary Tyler Moore Show » et la série dérivée « Phyllis ». Elle a remporté un Golden Globe pour son travail sur « Phyllis ». En tout, elle a remporté huit Emmys aux heures de grande écoute.

Moore est décédée en 2017 et Valerie Harper, qui a joué le rôle de Rhoda Morgenstern et a obtenu son propre spin-off plus réussi, «Rhoda», est décédée en 2019.

Son premier Emmy, en 1973, était pour sa performance de premier rôle dans le téléfilm « A Brand New Life ». Elle a remporté deux autres prix pour son rôle de soutien en tant que grand-mère Ida dans « Malcolm in the Middle » en 2002 et 2006, et a joué une grand-mère démente dans « Raising Hope » de Fox de 2010 à 2014.

Elle a également joué Beverly Ann Stickle de 1986 à 1988 sur la sitcom de NBC «Les faits de la vie».

Ces dernières années, l’actrice apparemment infatigable est apparue dans la minisérie Lifetime « Beach Girls » avec Rob Lowe et Julia Ormond, deux films mettant en vedette Adam Sandler et « Sky High », une comédie mettant en vedette Kurt Russell. En 2008, elle s’est frayée un chemin dans le cœur de millions de personnes quand à 82 ans, elle est devenue la plus âgée des concurrents sur ABC « Dancing with the Stars ». Parmi les autres crédits récents, citons « American Gods » de Starz, la reprise de la série limitée « Mad About You » de Spectrum et le travail de la voix dans des émissions animées et des films comme « Elena of Avalor », « Bob’s Burgers », « The Croods 2 » et « Justice League Action ». »

Elle a été intronisée au Temple de la renommée de l’Académie de télévision en 2011.

En 2009, elle a publié «Cloris: My Autobiography». Son ex-mari réalisateur / producteur George Englund était un contributeur. Ils se sont mariés de 1953 à 1979 et ont eu cinq enfants. Elle a également été végétarienne à vie, a déclaré Green.

Dans « Cloris », elle a parlé de son mariage (y compris la liaison de son mari avec Joan Collins) et de la mort de son fils aîné, Bryan, à la suite d’une overdose de drogue en 1986, et a partagé des anecdotes sur des amis et co-stars, dont Marlon Brando, Paul Newman, Meryl Streep, Sissy Spacek et Diane Keaton.

Leachman est apparu le plus récemment dans « Jump, Darling », un drame LGBTQ, et « When We Last Spoke » avec Melissa Gilbert (« Little House on the Prairie »).

Contribution: Gary Levin, Patrick Ryan, Cydney Henderson