Clonmel Oil Chase: Blue Lord nie le compagnon d’écurie Tornado Flyer pour Willie Mullins et Paul Townend | Nouvelles de la course

Blue Lord est venu du dernier au premier pour refuser son compagnon d’écurie Tornado Flyer, vainqueur du roi George, et offrir à Willie Mullins une septième victoire dans le Clonmel Oil Chase.

Champagne Fever (2014), Kemboy (2018) et Douvan (2019) font partie des précédents vainqueurs de l’entraîneur champion de la catégorie Grade Two et il a sellé deux des quatre coureurs cette fois-ci.

Blue Lord, dont la seule défaite en cinq départs contre des clôtures la saison dernière est survenue alors qu’il était troisième de l’Arkle à Cheltenham, était le favori 5-6 entre les mains de Paul Townend.

Paul Townend célèbre sa victoire au Barberstown Castle Novice Chase sur Blue Lord





Le héros choc de l’année dernière, King George, Tornado Flyer, était quant à lui un tir de 9-2 sous Danny Mullins. Sans surprise étant donné qu’il retombait en voyage, Tornado Flyer était monté de manière agressive par l’avant et avait vu Darasso et Pencilfulloflead sauter l’avant-dernier obstacle.

Townend, cependant, a produit Blue Lord avec un défi au bon moment pour prendre la tête à l’approche du dernier et tandis que Tornado Flyer a riposté vaillamment, il était un cou derrière sur la ligne.

Mullins a été impressionné par les deux chevaux, tout comme Paddy Power, qui a réduit Blue Lord à 14-1 de 16-1 pour le Ryanair Chase à Cheltenham et Tornado Flyer à 6-1 de 7-1 pour défendre avec succès sa couronne King George à Kempton. le lendemain de Noël.

“Paul a dit que Blue Lord est un cheval beaucoup plus fort cette année et j’en suis très content. Je pense que les deux cavaliers ont fait de belles promenades avec leurs chevaux”, a déclaré Mullins.

“Blue Lord était enthousiaste mais était aussi détendu que jamais et il pourra se détendre, plutôt que d’être un leader de deux milles. C’est une grande unité et vous ne voudriez pas qu’il se tienne debout ! David Porter, l’un des gars les plus grands du chantier, fait un excellent travail avec lui.

“Blue Lord pourrait obtenir une entrée pour le Champion Chase, mais si je peux trouver un programme sur deux milles et demi, le Ryanair Chase semblerait une possibilité.

“Danny a dit que Tornado Flyer avait pris un bon coup donc il va s’améliorer et nous l’enverrons, et peut-être les deux, au John Durkan à Punchestown.

“Si Tornado Flyer sort de ce puits, le King George regarderait le plan.”