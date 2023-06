clochard de plage ? Non, ours ! Les baigneurs de Floride choqués par une ourse de l’océan

Les baigneurs de Floride sont depuis longtemps habitués aux menaces des requins dans leurs eaux chaudes, mais les baigneurs de Destin ont récemment eu un choc surréaliste lorsqu’ils ont vu un ours noir émerger des vagues et se diriger vers la plage.

Chaîne de télévision locale WMBB signalé que des spectateurs stupéfaits ont vu l’ours, qui semblait être un jeune, nager dans les eaux chaudes du golfe du Mexique et se diriger vers le rivage.

L’ours a navigué sur les vagues et a atteint la plage avant s’enfuir – apparemment effrayé par la grande foule de spectateurs qui s’étaient rassemblés pour le regarder atterrir.

L’ours n’a blessé personne – ou semble lui-même blessé – et son sort est inconnu car une vidéo publiée sur Facebook l’a montré en train de s’enfuir dans les dunes de sable et les bâtiments bordant la plage. On ne sait pas pourquoi l’ours était dans le golfe du Mexique ni depuis combien de temps il nageait en mer.

Ours en général sont de bons nageurs et les ours polaires, d’autant plus qu’ils peuvent nager de nombreux kilomètres vers la mer pour chasser les phoques. Mais l’Arctique gelé est loin des sables ensoleillés et touristiques de la Floride.