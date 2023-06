Clive Myrie de Mastermind révèle pourquoi il n’a jamais pu participer à Strictly Come Dancing

LE journaliste a expliqué la vraie raison pour laquelle il a rejeté Strictly Come Dancing dans le passé.

Clive, 58 ans, a couvert certains des pays les plus déchirés par la guerre dans son rôle de journaliste.

Bbc

Le journaliste, lecteur de nouvelles et présentateur craint qu’il ne soit pas pris au sérieux en tant que journaliste s’il apparaissait sur Strictly Come Dancing[/caption] Rétrospective / Hat Trick Productions

Clive a succédé à John Humphrys en tant que présentateur de l’émission de quiz de longue date Mastermind[/caption] Télévision BBC/Alleycats

La nouvelle série de voyages de Clive sur la BBC le voit visiter sa destination de vacances préférée, l’Italie[/caption]

De l’Ukraine au Moyen-Orient, il a porté les faits percutants sur nos écrans pendant des années.

En 2021, Clive a succédé à John Humphrys en tant que présentateur de l’émission de quiz de longue date Mastermind, qu’il anime toujours à ce jour.

Clive a révélé qu’il avait été invité à plusieurs reprises à participer à l’émission de danse populaire de la BBC Strictly Come Dancing.

Mais il a rejeté leurs offres car il craint de ne pas être pris au sérieux en tant que journaliste.

Il a déclaré à Express.co.uk: « Le truc, c’est que si je tombais de la télécabine [for his Italy series] vous pourriez encore être en mesure de me prendre au sérieux. J’ai glissé, c’était une seule fois.

« Je veux dire, un haut à paillettes sans rien en dessous ? J’ai des pantalons serrés et des chaussures bizarres et je suis en train de tourner sur une piste de danse, me prendriez-vous au sérieux après ça ?

« Je ne pense pas que le public… je ne sais pas, j’ai juste l’impression que c’est peut-être un pas trop loin dans l’autre sens. »

Clive a animé une nouvelle série de voyages sur la BBC alors qu’il visite sa destination de vacances préférée, l’Italie.

Il a estimé que sa nouvelle série, nommée Clive Myrie’s Italian Road Trip, était suffisamment éloignée de son travail quotidien habituel.

Parlant de la façon dont la nouvelle émission a vu le jour, il a déclaré: « C’était en fait à l’improviste, la BBC est venue me voir et m’a dit » Aimeriez-vous faire partie d’une série de voyages?

« Et j’ai dit ‘Eh bien, si vous semblez penser que le public me prendra au sérieux en train de courir en short et en tongs, alors super’.

« J’avais envie d’essayer de jouer avec mes forces, qui j’espère vont dans des endroits différents où les gens ne sont pas allés et qui sont un peu différents.

« Il n’y a pas que moi sur un pédalo sur le lac de Côme, car cela n’intéresserait personne.

«Je ne veux pas que le journalisme le définisse, mais un peu plus de contenu qui permette de mieux comprendre où nous en sommes et pourquoi nous sommes ici.

« Il y a de la musique, il y a de l’art, il y a de la culture et beaucoup de plaisir. C’est trouver le bon équilibre.

Le road trip italien de Clive Myrie est disponible sur BBC iPlayer.