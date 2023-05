Clive Mendonca restera dans l’histoire de Charlton Athletic pour avoir réussi un triplé lors de la finale des barrages de première division de 1998 contre Sunderland, mais il a révélé qu’il avait presque rejoint l’opposition la saison précédente.

Avant la finale, Charlton a battu Ipswich Town 1-0 dans les deux manches de la demi-finale. Mendonca, l’attaquant prolifique de Charlton qui avait marqué 25 buts en championnat cette saison-là, n’était pas disponible pour le deuxième match, cependant, l’Anglais s’est limité à un bref supplice angoissant depuis le banc contre les Tractor Boys.

« Je n’ai jamais été aussi nerveux lors d’un match de football de ma vie », se souvient Mendonca. QuatreQuatreDeux25 ans plus tard.

Un problème de dos a empêché Mendonça de s’aligner. Leur signature record de 700 000 £ serait cependant prête pour la finale des barrages – pour affronter l’équipe qu’il soutenait depuis son enfance.

« J’avais du mal avec mon dos, mais je savais juste que nous jouions contre Sunderland en finale. Je suis un gars de Sunderland. Je suis né à Londres, mais j’ai déménagé à Sunderland quand j’avais deux ans et j’y ai été élevé.

« Je suis allé à l’école à Sunderland ; j’ai joué pour les Sunderland Boys et le comté de Durham ; j’ai été un fan de Sunderland toute ma vie. Chaque équipe pour laquelle j’ai joué, le premier résultat que j’ai recherché était Sunderland. Tous mes amis sont Sunderland. Tout ce que je sais.

Mendonca avait rejoint Charlton au début de cette saison en provenance de Grimsby, qui avait été relégué du deuxième niveau.

« Vraiment, je voulais signer pour Sunderland », admet-il. «Je suis venu à Charlton, j’ai parlé à Alan Curbishley et j’étais plutôt content de ce qu’il avait dit. J’avais entendu dire que Sunderland voulait me signer aussi, alors j’ai dit à Curbs : « Je pense que Sunderland veut nous signer, mais si ça n’arrive pas, je signerai avec toi ». Ça ne s’est pas produit, alors j’ai pensé : ‘Je dois prendre soin de moi, Charlton me veut vraiment, alors je vais y aller’. »

Il semble que Mendonca ait également pris la bonne décision. Le temps de jeu dans le nord-est aurait pu être limité en raison du partenariat de Niall Quinn et Kevin Phillips à l’époque, tandis que Charlton a finalement été promu en Premier League aux frais de Sunderland.

En effet, Charlton a battu Sunderland aux tirs au but lors de la finale des barrages de première division en 1998, un match considéré comme la meilleure finale des barrages de tous les temps après avoir terminé 4-4 après 120 minutes. Mendonca a réussi un triplé dans le match, bien qu’il souhaite que Sunderland n’ait pas à supporter le poids de ses exploits de buteur.

« Ce fut un plaisir absolu de jouer dans un jeu comme celui-là », a déclaré Mendonca. « Mais j’aurais aimé pouvoir le faire contre n’importe quelle autre équipe de la ligue. C’est juste le destin, comment ça a marché. Ce n’était pas facile. Certaines personnes ne l’acceptent jamais, mais je faisais simplement mon travail du mieux que je pouvais.