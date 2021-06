Clive Cox n’est pas pressé de décider de l’objectif de Diligent Harry | Nouvelles de course

Clive Cox prédit un avenir radieux pour Diligent Harry après sa troisième place dans les Chipchase Stakes à Newcastle.

En affrontant pour la première fois des chevaux plus âgés, le cheval de trois ans a été battu par Chil Chil et Good Effort, mais Cox était excité par ce qu’il a vu.

L’entraîneur avait espéré faire courir Diligent Harry à la Coupe du Commonwealth à Ascot, mais le sol est devenu mou et il a été éliminé le matin de la course.

« Je pensais qu’il avait fait une super course et il est bien revenu », a déclaré Cox.

« Il progresse clairement à un très bon niveau encore.

« Il revenait vers eux à la ligne et c’est une perspective excitante à ce stade de sa carrière. »

Diligent Harry détient des entrées dans le groupe 1 de la July Cup et des Flying Five au Curragh, mais Cox ne se précipitera pas pour décider où il se dirigera ensuite.

Il a déclaré: « Nous avons couvert toutes les entrées, mais nous trouverons la meilleure voie à suivre au fur et à mesure de notre progression. Nous allons simplement nous asseoir un peu sur la clôture et voir comment nous nous sentons la semaine prochaine, mais il est très excitant perspective et je suis si heureux de l’avoir entre nos mains. »

Cox sera cependant représenté dans la Coupe de juillet par Supremacy, un autre qui a raté la Coupe du Commonwealth en raison des conditions de test.

« Nous avons vraiment l’intention de suivre la route de la Coupe de juillet, tout se passe bien », a déclaré Cox.

« Comme nous le sommes en ce moment, c’est tout à fait le plan. Ascot était frustrant mais cela peut arriver. »