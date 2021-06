Clippers revient en série contre Jazz derrière Kawhi Leonard, Paul George

LOS ANGELES – Après que le tir ait quitté ses doigts et que le ballon ait éclaboussé le filet, l’attaquant des Clippers de Los Angeles, Paul George, a regardé la foule et a agité la main.

Après avoir arraché le ballon des mains de la star de l’Utah Jazz Donovan Mitchell, l’attaquant des Clippers Kawhi Leonard s’est précipité vers le panier et a lancé un dunk à une main.

Ces moments ont capturé ce qui rend les deux stars des Clippers si polyvalentes et dangereuses. Ils ont montré ce potentiel tout au long de leur carrière NBA.

Ils ont rarement été à la hauteur collectivement, cependant, au cours de leurs deux années avec les Clippers.

C’est jusqu’à ce que Leonard et George jouent un rôle majeur dans la victoire 132-106 des Clippers contre les Utah Jazz samedi au Staples Center.

Les Clippers ont réduit l’avance du Jazz au premier tour de la série à 2-1 en partie à cause des 34 points de Leonard sur 14 tirs sur 24 et 10 rebonds. Les Clippers ont éliminé la possibilité d’un balayage de Jazz en quatre matchs en partie à cause des 31 points de George sur 12 des 24 tirs, y compris une marque de 6 pour 10 en profondeur. Les deux ont distribué cinq passes décisives. Pour la première fois en séries éliminatoires, Leonard et George ont marqué 30 points dans le même match.

« Ils sont deux des meilleurs de la ligue », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue. « Je ne vais pas chez Mastro pour commander un ketchup. J’y vais pour commander un steak. Et ce soir, nos gars veulent du steak.

L’un des établissements gastronomiques les plus populaires de LA sert souvent du steak avec beaucoup de grésillement et de goût. Les performances de Leonard sont souvent bien faites, mais sans grande saveur. Les performances de George sont souvent rares et vous laissent en redemander.

Mais dans le troisième match, Leonard et George ont servi à temps une entrée qui a satisfait les envies des Clippers.

Il est également venu au moment le plus opportun. Techniquement, les Clippers auraient eu un autre match dans leur série éliminatoire contre Utah, peu importe ce qui s’est passé samedi. Mais étant donné qu’aucune équipe n’a jamais surmonté un déficit de série 3-0, George et Leonard ont essentiellement sauvé leur saison.

Peut-être leur avenir aussi.

Leonard devrait re-signer avec l’équipe après avoir décliné son option de joueur de 36 millions de dollars cet été, mais une deuxième sortie consécutive des séries éliminatoires tôt changerait-elle cette pensée? Les Clippers ont accordé une prolongation de 190 millions de dollars sur quatre ans à George avant le début de la saison, mais leur engagement à long terme envers lui changerait-il après une autre déception en séries éliminatoires?

« Nous comprenons tous les deux que nous devons être agressifs à partir de ce moment et faire tout ce qu’il faut pour gagner », a déclaré George. « C’est juste une mentalité que nous devions sortir, mettre cette équipe sur le bon départ offensivement et encore une fois être agressive. C’est exactement ce à quoi cela va se résumer pour nous.

À peine une nouvelle que la fortune du championnat des Clippers repose en grande partie sur Leonard et George.

Après avoir vu Leonard remporter des titres NBA à San Antonio (2014) et à Toronto (2019), les Clippers ont estimé qu’il pouvait faire de même pour eux. Après avoir vu George montrer son potentiel en tant que leader dans l’Indiana et acolyte de Russell Westbrook à Oklahoma City, les Clippers ont estimé que la présence de George obligerait à la fois Leonard à rejoindre l’équipe et à fournir le soutien dont il a besoin pour remporter un titre NBA.

Mais les Clippers ont perdu une avance de 3-1 sur les Denver Nuggets l’année dernière dans la bulle NBA. Ni Leonard ni George ne se sont livrés à la défaite de l’équipe lors du septième match contre Denver.

Les Clippers ont ensuite remplacé Doc Rivers et promu Lue en tant qu’entraîneur-chef, tout en apportant des modifications avec des changements de zone avant hors saison (Serge Ibaka et Nicolas Batum à la place de Montrezll Harrell) et des accords de date limite pour changer de zone arrière (le meneur de jeu vétéran Rajon Rondo dans place du marqueur secondaire Lou Williams). Pendant ce temps, Leonard et George ont eu une autre saison pour jouer davantage ensemble.

« C’est encore en évolution », a déclaré Leonard. « Notre alchimie continue. Doc et T-Lue sont deux entraîneurs différents. Donc, venant d’une série de pièces vers une nouvelle série de pièces, vous devez toujours lire la chimie à partir de cela. Nous essayons tous les deux de gagner un match de basket. Si l’un de nous le fait, ou l’un de nos coéquipiers, nous allons le chercher.

Cela ne veut pas dire que Leonard et George n’ont pas bien joué cette saison.

De la saison dernière à cette saison, Leonard a tiré plus efficacement (47 % à 51,2 %) et a joué plus de minutes (32,4 à 34,1) avec moins de blessures. En saison régulière, George a montré des augmentations par rapport à la saison dernière à cette saison en marquant (21,5 points à 23,3), en pourcentage de tirs (43,9% à 46,7%), en rebonds (5,7 à 6,6) et en passes décisives (3,9 à 5,2).

En séries éliminatoires ?

Alors que Leonard a eu des performances dominantes dans la série de premier tour des Clippers contre Dallas lors du match 2 (41 points), du match 3 (36) et du match 6 (45), George a impressionné les Clippers avec son rebond constant (7,0 par match).

Contre le Jazz, cependant, les Clippers avaient besoin de Leonard pour maintenir sa domination et de George pour élever son niveau de jeu. Ni l’un ni l’autre n’est arrivé lors des deux premiers matchs. Alors que Leonard avait une moyenne de 22 points sur 47,3% de tirs, George a ajouté 23,5 points mais à seulement un clip de 34%.

Leonard a quelque peu défendu leur jeu en soulignant que les deux « ont souvent fait le bon jeu de basket-ball » et ont appelé ses coéquipiers à faire des tirs ouverts. Mais même si les Clippers ont évité d’attaquer la jante lorsque le centre de Jazz Rudy Gobert reste dans la peinture, Lue a concédé au préalable que Leonard et George « devaient être un peu plus agressifs ».

Lue a reçu son souhait.

Le troisième match marquait la quatrième fois de sa carrière et le troisième en tant que Clipper, Leonard a terminé un match éliminatoire avec au moins 30 points, 10 rebonds et cinq passes décisives. C’était le premier 30 points de George lors de ces séries éliminatoires. Leur jeu a compensé la soirée de 30 points de Mitchell, qui s’est terminée par une absence des sept dernières minutes en raison d’une douleur naissante à la cheville droite.

« PG et Kawhi ont vraiment donné le ton », a déclaré Lue. « C’est ce dont nous avons besoin de nos deux meilleurs joueurs pour pouvoir le faire et mettre la table pour tout le monde. »

Après que le Jazz ait pris une avance de 8-0 dans les 74 premières secondes, George a répondu avec huit points au premier quart. Il a passé le reste de la nuit à mettre en boîte des pull-up jumpers, à faire un pas en arrière à 3 points et à terminer par un contact à la jante.

«Je viens de tirer mes coups pour obtenir les coups avec lesquels je suis le plus à l’aise et je m’y tiens. C’est aussi simple que ça », a déclaré George. « C’est juste mettre la pression, que je tire le ballon, que je marque ou que je fasse des jeux. Il s’agit simplement de mettre la pression sur la défense et de rester avec une mentalité d’attaque tout au long du match.

Leonard a porté cette mentalité en seconde période, marquant 12 points aux troisième et quatrième quart-temps. Au cours de cet étirement, Leonard a fait une paire de layups inversés, des flotteurs près de la jante et des pull-ups.

« Nous ne faisons que jouer le rythme du jeu, essayant de tout faire, que ce soit la défense, le rebond du basket-ball ou la discussion au sol », a déclaré Leonard. « Les tirs vont entrer ou non. Mais notre travail est de continuer à être agressif envers nous-mêmes et les autres.

En faisant cela, Leonard et George ont veillé à ce que la saison des Clippers – et leur partenariat – restent intacts au moins un peu plus longtemps.

Suivez l'écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.