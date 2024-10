Clippers ouvre Intuit Dome avec The Wall ! et les supporters adverses testent déjà les règles

INGLEWOOD, Californie — Un plateau en carton rempli de bâtonnets de poulet peut cacher bien plus que vous ne le pensez. Mercredi, un homme nommé Chris en a utilisé un pour écrire l’histoire des LA Clippers.

Vous voyez, Chris avait un plan. Résident de Los Angeles assistant au tout premier match de saison régulière dans la nouvelle arène des Clippers, il pénétrait en territoire ennemi et utilisait ses doigts de poulet pour y arriver. Son ami, fan des Clippers, l’avait invité à la soirée d’ouverture. Mais Chris était un partisan des Phoenix Suns en visite.

Il voulait le montrer – et il a choisi la pire section pour le faire.

Une caractéristique unique à la NBA engloutit la zone derrière un panier du chic Intuit Dome. C’est Le Mur ! Non, personne ne crie. Chez The Wall !, le point d’exclamation est gratuit (le point d’exclamation fait en fait partie du nom propre).

Le Mur ! est un endroit par Les fans des Clippers et pour Fans des Clippers. N’importe qui d’autre, y compris Chris, est un intrus. C’est un espace de 4 500 places qui porte bien son nom, si raide avec 144 marches menant du court au niveau supérieur que même une chèvre de montagne en aurait le vertige. Il s’agit de la section étudiante de l’Université Steve Ballmer.

Les Clippers ont un processus de vérification. Achat de billets au Wall! comprend répondre à un questionnaire qui prouve le fandom. La partie médiane de la section est uniquement debout. Les supporters arrivés mercredi ont trouvé sur leurs sièges des poulets en caoutchouc représentant Chuck le Condor, la mascotte de l’équipe. Encouragez les Clippers dans The Wall ! est interdit, tout comme le port de l’équipement de toute autre équipe NBA. L’un ou l’autre peut vous faire retirer du Mur ! pas seulement pour la nuit mais pour de bon.

Mais Chris voulait représenter son équipe, alors il a élaboré un plan.

Il a enroulé un maillot de Kevin Durant en une boule serrée et l’a porté sous le plateau. Le soupçon de tissu violet sortant de sa main n’était pas suffisant pour déclencher l’alarme en entrant dans le Mur !

Hélas, sa fortune n’est pas restée — pour The Wall ! est si impénétrable que même un Corey Maggette d’âge mûr ne pourrait pas s’en sortir.

Finalement, Chris a essayé de glisser son maillot Durant par-dessus le débardeur noir qu’il portait en atteignant son siège. En quelques instants, il était sorti, le premier fan de l’histoire des Clippers a demandé à quitter The Wall.

«Il l’a faufilé», a déclaré Yolanda, une ouvreuse qui travaille dans la section et qui se trouvait à proximité lorsque Chris a récupéré la botte. Elle a ensuite souri, s’est penchée et a continué sur le ton d’un professeur de septième année qui vient de surprendre deux enfants en train de passer des notes à travers la classe.

«Il était très intelligent», a-t-elle déclaré.

C’était Yolanda classique.

Bien sûr, supprimer un fan de The Wall ! ce n’est pas la même expérience que d’expulser un agressif ou un ivrogne. La sécurité n’a pas escorté Chris dehors.

Il traversa le hall d’un pas nonchalant, après avoir de nouveau retiré son maillot Durant et le tenant dans sa main droite. Il s’est dirigé vers la section du service client où les Clippers lui ont offert, ainsi qu’à son copain, une nouvelle paire de sièges qui n’étaient pas dans The Wall ! Christian, un homme qui travaillait au comptoir lorsque Chris est arrivé, a qualifié cela de surclassement : Main 1, rangée 21, siège 11.

Comme toutes les équipes de la NBA, les Clippers ont déclaré qu’ils laissaient les sièges ouverts juste en cas d’urgence – qu’il s’agisse d’une chaise cassée ou de tout autre élément susceptible de perturber l’expérience des fans. (D’après la fréquentation signalée, c’était une salle comble, même s’il semblait y avoir beaucoup de sièges libres.) Intuit Dome doit simplement tenir compte d’une autre variable : des gens comme Chris.

Mais pour une raison quelconque, Chris a refusé les opportunités de changer de section et de revenir au Mur ! dans son débardeur noir ou dans une chemise des Clippers que l’équipe lui a offerte. Il s’est ensuite retourné calmement et a quitté Intuit Dome.

Il est la victime n°1.

Il y en aura davantage.

Steve et Ashley, deux fans de Phoenix, ont reçu un avertissement de la conviviale huissière, Sharon, alors que Steve portait un maillot des Suns.

« J’essayais de les sauver pour que les fans ne les attaquent pas », a plaidé Sharon. «Je voulais le faire de manière ludique. Je ne veux pas qu’ils pensent que nous sommes méchants. Allez maintenant ! C’est Le Mur ! C’est Clipper Nation !

Peu de temps après que Chris soit arrivé au service client, Steve et Ashley l’ont fait aussi – sauf qu’ils n’étaient pas au courant de la situation. Malgré l’enquête requise, Steve dit qu’il a acheté des sièges au Wall ! sans se rendre compte des protocoles.

« Je pense que c’est cool », a déclaré Steve. « J’aurais juste aimé connaître l’accord. »

Lui et Ashley ont suivi le même processus que Chris. Le service client – ​​ou, comme on l’appelle chez Intuit Dome, « le portail des réponses » – leur a proposé des places dans une autre section, mais ils n’étaient pas aussi bons que les leurs dans The Wall !, où ils n’étaient que quelques rangées plus loin. Le couple a choisi de regagner leur place sans enfiler aucun équipement des Suns.



Une vue de The Wall lors du match Suns-Clippers de mercredi. (Kirby Lee / Imagn Images)

Intuit Dome semble être hors du futur. Les huissiers qui parcourent Le Mur ! ne constituent pas la seule ligne de défense.

Pour s’y asseoir, les fans doivent télécharger l’application Intuit Dome et créer un profil. A partir de là, ils ont deux options. Soit ils peuvent sauvegarder les billets dans leur portefeuille Apple, soit prendre une photo de leur visage, ce qui leur permet de se promener dans le bâtiment. Des caméras Face ID attendent les fans à l’entrée spéciale de The Wall!, dispersées aux côtés d’agents de sécurité qui se tiennent à proximité avec des tablettes, vérifiant que chaque fan est contrôlé.

Si un fan correctement inscrit sur l’application franchit l’entrée Face ID, son profil apparaîtra sur la tablette. Si Face ID ne reconnaît pas la personne, un message indiquant « fan inconnu » s’affichera et la sécurité vérifiera que cette personne anonyme est au bon endroit et a des billets. Il semble évident ce qui se passerait si un fan se pavanait en portant des vêtements soutenant l’autre équipe. Mais la vie n’est pas si simple, The Wall non plus !

La réalité est qu’une personne a réussi à infiltrer le Mur ! mercredi, et ce n’étaient pas Chris, Steve, Ashley ou tout autre adulte qui ont assisté au thriller des heures supplémentaires.

Juste avant l’alerte, une mère est entrée dans la section avec son fils, un enfant de 2 ans déjà amoureux du jeu. Sur sa poitrine, il portait un maillot Kawhi Leonard. Dans sa main se trouvait un Devin Booker.

Il ne pouvait pas choisir, a déclaré sa mère à un agent de sécurité épris de l’enfant.

« Celui-là, dit le garde, j’ai dû le lâcher. »

(Photo du propriétaire des Clippers Steve Ballmer : Ronald Cortes / Getty Images)