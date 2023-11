Clippers-Knicks : 5 points à retenir des débuts de James Harden

NEW YORK – Même avant que son équipe ne perde de 14 points lors des débuts de James Harden lundi, l’entraîneur-chef des LA Clippers, Ty Lue, avait exprimé le bon sentiment.

“C’est bien que [the trade for Harden] s’est produit si tôt dans la saison », a-t-il déclaré. “Nous avons eu beaucoup de temps pour comprendre les choses.”

C’était le sixième match sur 82. Ce n’était pas joli ; Les 22 revirements des Clippers étaient quatre de plus que ce qu’ils avaient commis lors de leurs cinq premiers matchs. Mais cette équipe compte quatre joueurs incroyablement talentueux qui pourraient très bien se compléter, et il lui reste 76 matchs supplémentaires pour que cela fonctionne.

Voici quelques notes, citations, chiffres et films des débuts de Harden avec la quatrième équipe différente pour laquelle il a joué au cours des trois dernières années.

1. Une programmation de stars

Lue a placé ses quatre futurs membres du Temple de la renommée dans la formation de départ dès le premier jour. Peut-être qu’il y aura un changement de formation (non lié à une blessure) à un moment donné, mais il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour voir si Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook peuvent travailler ensemble. Après tout, nous ne savons pas pour combien de jeux les quatre seront disponibles.

Leur temps ensemble a été interrompu lorsque Lue a lancé le temps des poubelles avec 4:25 à jouer au quatrième quart et son équipe en baisse de 14 points. Mais les quatre stars ont joué 19,2 minutes ensemble, enregistrant un moins-10 pendant ce temps avec des chiffres laids aux deux extrémités du terrain :

En attaque, les Clippers ont marqué 37 points sur 39 possessions (95 pour 100) avec huit revirements.

En défense, ils ont accordé 47 points sur 39 possessions (121 pour 100).

2. L’un des meilleurs passeurs pick-and-roll du jeu

Aussi talentueux que soient George, Leonard et Westbrook, aucun d’entre eux ne peut égaler Harden en tant que meneur de jeu pick-and-roll. Ainsi, même s’il peut sembler exagéré d’avoir autant de joueurs qui sont les meilleurs avec le ballon en main, le nouveau venu ajoute au mélange.

“C’est un gars que nous pouvons mettre en place de manière constante”, a déclaré Lue avant le match, “et faire le bon jeu, faire la bonne passe, faire la bonne lecture.”

L’une des principales raisons pour lesquelles Joel Embiid a remporté le prix Kia NBA MVP la saison dernière est qu’il a demandé à Harden de lui passer le ballon lors du pick and roll. Ivica Zubac n’est pas un candidat MVP, mais son nouveau coéquipier lui procurera des paniers plus faciles. Le pick-and-roll Harden a été exposé dès le début, avec une passe de muscade dans les jambes de Mitchell Robinson pour préparer des lancers francs pour Ivica Zubac ainsi qu’une passe décisive standard pour Zubac :

Trois possessions plus tard, Harden a préparé Zubac pour le premier panier des Clippers.

Les passes au roll man seront critiques car au cours des dernières années, les Clippers ont été une équipe de tir sauté. Westbrook les a aidés à mettre plus de pression sur la jante, et la passe de Harden peut faire de même.

Harden a également obtenu à Norman Powell un 3 ouvert à la fin de la première mi-temps avec un pick-and-roll.

Harden a déclaré que son rôle en tant que manieur de balle consiste à « générer le meilleur tir disponible, quel que soit celui qui est ouvert. C’est la défense qui le dicte. »

3. Des actions variées

Les Clippers ne se sont pas trop appuyés sur le pick and roll Harden/Zubac. Voici quelques autres actions que nous avons vues, juste au premier semestre :

George/Zubac pick and roll avec Harden et Leonard espacés et Westbrook au point de dunker (ligne de base, juste à l’extérieur de la peinture).

George/Westbrook choisit et roule avec Zubac au point de dunker.

Pick and roll « Espagne » ou « empilement », avec la gestion de Westbrook et George plaçant un écran arrière sur le grand.

Harden est le savant du pick-and-roll. Westbrook met la pression sur la jante. Leonard est la machine ISO avec laquelle les Clippers peuvent partir à la chasse aux matchs. Et George peut remplir presque tous les rôles sur le terrain, les Clippers exécutant également quelques sets lundi pour lui faire rouler le ballon sur les écrans jusqu’au sommet du terrain.

“Possibilités illimitées”, a déclaré Harden à propos du potentiel des Clippers.

4. Kawhi Leonard est « le meilleur joueur ».

Des sacrifices devront être faits avec ce groupe. Le collectif peut être incroyablement bon, mais les chiffres individuels des stars ne seront évidemment pas ceux que nous avons vus lorsqu’elles étaient entourées de moins de talents de haut niveau.

Leonard était le seul gars qui s’est un peu perdu dans la nouveauté de l’offensive des Clippers en première mi-temps. Lue s’est donc assuré d’avoir des touches en position de marquer au début du troisième quart-temps. Lors de la première possession, il a repoussé un solide écran de Westbrook et a atteint le bord :

Les Knicks ont mieux défendu l’action lors de la possession suivante, mais Leonard a quand même eu un bon aperçu du poteau.

Interrogé sur l’intention de ces deux premières possessions, Lue a été clair.

“C’est le meilleur joueur”, a-t-il déclaré à propos de Leonard. “Tout le monde doit se sacrifier, mais j’ai pensé qu’avec le match contre Kawhi, nous pourrions l’attaquer un peu plus au lieu de l’étaler.”

Au milieu du troisième quart-temps, Harden a apparemment donné à Leonard un 3 ouvert. Mais Leonard n’est pas un gars qui attrape et tire à dégagement rapide lorsqu’il joue avec le ballon. Il a finalement donné à Harden un regard ouvert, mais il a également hésité avant de rater un pas de côté 3 plus difficile.

Au quatrième quart-temps, Leonard a eu un autre aperçu ouvert dans le coin fort grâce à une alimentation pick-and-roll de Harden. Et il a vidé celui-là.

“Soyez prêt à tirer”, a déclaré sans ambages Leonard lorsqu’on lui a demandé s’il jouait avec Harden. « Il vient de sortir du pick and roll, il peut jouer et vous êtes généralement ouvert. Alors soyez prêt à tirer le ballon. C’est simple.”

5. Harden dirige la deuxième unité

La saison dernière, le plus grand nombre de minutes par match jouées par une combinaison à quatre était de 24,3. Ainsi, pendant au moins la moitié du match, moins de quatre des stars des Clippers seront sur le terrain. Lorsqu’ils sont tous en bonne santé, Lue peut en avoir au moins un, voire deux, à tout moment. Mais au cours des cinq prochains mois, il devra déterminer quelles combinaisons fonctionnent le mieux.

Lundi, Harden a été le premier des quatre à se retirer, revenant plus tard dans les premier et troisième quart-temps pour diriger la deuxième unité des Clippers avec Bones Hyland, Norman Powell, PJ Tucker et Mason Plumlee également sur le terrain.

“Tout ce que l’entraîneur et l’équipe ont besoin de moi, honnêtement”, a déclaré Harden à propos du rôle de deuxième unité. « Je suis très polyvalent. Plus de pick and rolls dans cette deuxième unité.

Et c’est pour cela qu’il a été placé à cet endroit.

“J’aime le fait qu’il puisse avoir le ballon dans ses mains”, a déclaré Lue, “faire des jeux et marquer le ballon, faire du pick and roll.”

C’est contre l’unité Harden plus réserves que les Knicks ont connu leur meilleure séquence, une séquence de 10-0 s’étalant sur les troisième et quatrième quart-temps qui a donné à New York une avance de sept points. Le reste des stars des Clippers est rapidement revenu sur le terrain mais n’a pas pu arrêter l’assaut des Knicks. New York a marqué sur ses 10 premières possessions de la dernière période, l’offensive maladroite des Clippers n’a pas pu suivre et Lue a rapidement débranché la prise.

La prochaine étape pour les Clippers sera les Nets à Brooklyn mercredi (19 h 30 HE, League Pass). Ensuite, ils joueront leur premier match du tournoi en saison à Dallas vendredi (20 h 30 HE, League Pass).

* * *



John Schuhmann est analyste principal des statistiques pour NBA.com. Vous pouvez lui envoyer un e-mail ici, retrouver ses archives ici et suivez-le sur Twitter.

