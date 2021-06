Clippers force Game 7 contre Mavericks après le chef-d’œuvre de Kawhi Leonard

Les Clippers de Los Angeles se sont ralliés avec une victoire de 104-97 au match 6 contre les Mavericks de Dallas vendredi à l’American Airlines Center, qui a égalé la série éliminatoire du premier tour à 3-3.

Les Clippers et les Mavericks joueront un septième match décisif dimanche au Staples Center, et le vainqueur affrontera les Utah Jazz, tête de série, à partir de mardi.

C’était la première fois dans l’histoire des séries éliminatoires de la NBA que chaque équipe gagnait sur la route lors du sixième match. Parlez d’un désavantage à domicile. Vous trouverez ci-dessous les principaux points à retenir du jeu.

1. Kawhi Leonard avait un chef-d’œuvre des séries éliminatoires.

Préparez-vous à regarder ce moment fort à l’infini. Leonard a appelé à un affrontement en tête-à-tête contre la star des Mavericks Luka Doncic. Ensuite, Leonard a drainé un profond pointeur à 3 points pour un coup de poignard qui a donné aux Clippers une avance de 95-88 avec 2:20 à jouer. Après que Doncic ait contré avec un flotteur, Leonard a cloué un autre pas en arrière 3.

Lorsque la sonnerie a retenti, Leonard a terminé avec 45 points tout en tirant 18 sur 25 sur le terrain et 5 sur 9 à 3 points. Cela a égalé son sommet en carrière en séries éliminatoires après une sortie de 45 points pour les Raptors de Toronto lors du match 1 des demi-finales de la Conférence de l’Est 2019 contre les 76ers de Philadelphie.

2. Les Clippers ont gagné ce match en défense.

Bien sûr, Leonard et Paul George (20 points) se sont imposés après avoir plié pendant des moments sous pression lors des séries éliminatoires de l’année dernière. Mais les Clippers ont surtout assuré ce match en défense. Les Clippers ont maintenu les Mavs à 41,6% de tirs et une marque de 32,4% à 3 points.

Bien que Doncic (29 points sur 11 tirs sur 24) et Tim Hardaway Jr. (23 sur 9 sur 19 tirs) aient encore montré un certain brillant, la star respective des Mavs et le joueur de rôle fiable ont dû travailler très dur pour leurs tirs .

3. Reggie Jackson est devenu un contributeur surprise.

Levez la main si vous pensiez que Jackson deviendrait un contributeur fiable aux séries éliminatoires. Peu de gens en dehors des Clippers ont vu cela venir. Jackson a terminé avec 25 points tout en tirant 8 sur 15 sur le terrain et 3 sur 7 à 3 points après une moyenne modeste de 10,7 points par match en saison régulière.

Que Jackson soit devenu l’option de prédilection des Clippers au premier trimestre n’est pas nécessairement une bonne chose. Alors que Jackson avait 14 points sur 6 tirs sur 8 et 2 sur 3 en profondeur, le reste des Clippers n’avait que 12 points sur un clip 5 sur 12 et 1 sur 5 sur 3. Pourtant, Jackson étonnamment est venu prêt pour le moment.

