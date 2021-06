Clippers fatigués contre les Suns dans la défaite du match 4 pour prendre du retard 3-1

LOS ANGELES – Près de 90 minutes se sont écoulées après que les Clippers de Los Angeles aient subi une défaite 84-80 contre les Phoenix Suns samedi lors du quatrième match de la finale de la Conférence Ouest. Donc, avant que l’attaquant des Clippers Paul George n’apparaisse dans la salle d’entrevue, il avait beaucoup à digérer tout en terminant son entraînement d’après-match.

Les Clippers font face à un déficit de 3-1, et leur saison pourrait se terminer par un cinquième match décisif à Phoenix mardi. Aucun signe ne suggère que Kawhi Leonard pourrait revenir après avoir raté les six derniers matchs en raison d’une blessure au genou droit. Les Clippers sont restés sans but pendant un peu plus de quatre minutes. Et avec les Clippers menés 81-78 avec sept secondes à jouer, George a raté son premier lancer franc avant de rater intentionnellement le deuxième dans l’espoir de récupérer la possession.

Les Clippers résilients peuvent-ils surmonter cela? Ou ce moment est-il trop frustrant à digérer ?

« Vous devez le faire. Ce sont les séries éliminatoires. Vous devez passer au suivant », a déclaré George. « Peu importe, le match de ce soir est terminé et c’est parti pour le suivant. En tant que vétéran, vous apprenez simplement à ne pas laisser les matchs s’éterniser. J’ai fait du bon travail pour le faire. Je vis toujours une vie merveilleuse et j’ai toujours un famille incroyable. Je suis au sommet du monde quel que soit le résultat. Continuez et préparez-vous pour le prochain. «

Personne ne doute que les Clippers se prépareront pour le prochain. Ils ont surmonté les déficits de la série 0-2 contre les Dallas Mavericks et les Utah Jazz. Bien que Terance Mann ait reconnu que faire face à un déficit de 3-1 est « un sentiment vraiment différent », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue, a déclaré que le défi était « très faisable ».

Les Clippers ont sûrement la force mentale. Mais ont-ils les jambes ? Ils ont joué 17 matchs en 36 nuits et ont joué tous les deux jours depuis le 2 juin. Il est difficile de ne pas se demander si cela a joué un rôle dans le fait que les Clippers ont tiré à 32,5% sur le terrain et à 16,1% à 3 points.

PRESQUE LÀ:Les Suns éliminent le match 4 pour remporter une victoire en finale de la NBA

CALENDRIER DES éliminatoires :Résultats des finales de conférence, horaires des matchs et infos TV

« Cela pourrait être le cas, mais il n’y a aucune excuse à cette période de la saison », a déclaré Lue. « Nos gars sont peut-être un peu fatigués. Mais nous devons nous battre. Je n’ai aucun problème avec la façon dont nous nous sommes battus et la façon dont nous avons concouru. Chaque gars sur le terrain nous a donné ce que nous avions. Mais offensivement, nous l’avons fait ‘ Je ne l’ai pas ce soir. »

Les Soleils non plus. Ils n’ont tiré que 36% sur le terrain et 20% à 3 points. Mais ils ont pu creuser plus profondément. Deandre Ayton s’est appuyé sur son athlétisme (19 points, 22 rebonds). Devin Booker s’est appuyé sur sa ténacité après avoir abandonné son masque pour protéger son nez meurtri (25 points) avant de faire une faute. Chris Paul s’est appuyé sur son intelligence tout en se débarrassant de la rouille lors de son deuxième match depuis qu’il est resté sur la touche pendant huit en raison des protocoles de santé et de sécurité de la ligue (18 points, sept passes décisives). Les Suns ont navigué après une semaine de repos et de préparation contre les Clippers après avoir balayé les Denver Nuggets au deuxième tour.

FINALES EST :Bucks a-t-il trouvé la réponse pour ralentir Trae Young dans le jeu 2 ?

LISTE OLYMPIQUE :Kevin Durant et Damian Lillard en tête d’affiche de l’équipe américaine pour Tokyo

Quant aux Clippers ? Ils avaient l’air frits. George (23 points), Reggie Jackson (20 ans), Ivica Zubac (13) et Mann (12) ont craqué à deux chiffres. Au cours de leur séquence sans but au quatrième quart de 10h07 à 6h00, les Clippers ont raté trois tirs à 3 points, deux sauteurs et deux layups tout en commettant également deux revirements. Lorsque les Suns ont intelligemment commis une faute sur George pour éviter que les Clippers ne forcent potentiellement les prolongations avec un 3 points gagnant, il n’a pas semblé que George avait la bonne levée pour effectuer son premier tir déloyal.

« Je ne vais pas laisser cela être une excuse ou avoir quelque chose sur quoi me rabattre », a déclaré George. « Je me sens bien et je suis là-bas. »

En toute justice, le jeu aurait pu basculer dans l’autre sens. Et si DeMarcus Cousins ​​ratait intentionnellement avec succès son deuxième coup franc au lieu de frapper la balle du panneau arrière alors que les Clippers tiraient de l’arrière 81-79 avec 5,8 secondes à jouer ? Et si Nicolas Batum n’était pas appelé pour avoir été hors limites avec 7,8 secondes à jouer, alors qu’il menait 79-78 ? Et si les Clippers n’avaient pas commis de violation du chronomètre pendant leur sécheresse ?

Tous les points justes. Mais il y avait déjà des signes que la fatigue des Clippers prenait le dessus sur eux. L’exemple le plus notable s’est produit lors de leur défaite dans le match 2 qui s’est également terminée avec George manquant une paire de lancers francs avant qu’Ayton ne se convertisse sur un jeu de lob avec 0,7 seconde à jouer. L’autre exemple s’est produit lors de leur défaite au match 1. Ce match a eu lieu seulement 36 heures après avoir battu le Jazz dans le match 6. Bien que toutes les équipes aient dû jouer tous les deux jours dans l’espoir de terminer la saison avant les Jeux olympiques, on ne sait pas pourquoi les Clippers devaient jouer l’après-midi au lieu d’un un soir.

« C’est une bataille d’usure », a déclaré Jackson. « Les gars font tout ce qu’ils peuvent pour se reposer et récupérer et revenir dans la meilleure forme possible pour trouver un moyen de réussir. C’est un emploi du temps fou. Ça va vite. Mais nous avons tous été traités de la même manière cartes. Nous savons que nous devons nous préparer pour ce défi dans le match 5. Ce sera une bataille mentale et une bataille physique entre deux grandes équipes. «

Ce sera probablement encore une fois une bataille mentale et physique sans Leonard, qui a regardé le match avec sa famille dans une suite au lieu de jouer sur le terrain.

« S’il n’est pas à 100%, nous ne voulons pas de lui », a déclaré George. « C’est en tant que frère et en tant que coéquipier. Sa santé est ce qui est le plus important. Je ne peux pas parler de l’étendue de sa blessure ou de ce qu’il peut et ne peut pas nous donner. Sa santé est plus importante que toute autre chose. »

Cela laisse les Clippers dans une position précaire. Nul doute qu’ils se battront pour surmonter un déficit de la série 3-1 alors que Lue a aidé les Cleveland Cavaliers à faire la même chose contre les Golden State Warriors lors de la finale NBA 2016. Mais comme les Clippers l’ont montré dans le match 4 à travers des tirs manqués et des lancers francs manqués, ils semblent courir à vide.

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram. Inscrivez-vous aux différentes offres d’abonnement de USA TODAY.