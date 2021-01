LOS ANGELES: Marcus Morris Sr.a marqué 20 points, un sommet de la saison, pour mener sept joueurs à deux chiffres, et les Clippers de Los Angeles ont battu les Indiana Pacers 129-96 dimanche soir pour leur première séquence de quatre victoires consécutives de la saison.

Avec le tireur d’élite Lou Williams mis à l’écart, Morris est sorti du banc pour frapper quatre trois points, égalant son sommet de la saison. Il sortait d’une performance de 18 points à Sacramento vendredi. Les Clippers ont fait 19 des 39 à longue portée, devançant les Pacers, qui étaient 11 sur 38.

Son compagnon de réserve Luke Kennard a ajouté des sommets de la saison de 20 points et cinq points à 3 points. Paul George avait également 20 points. Kawhi Leonard a récolté 17 points, sept rebonds et cinq passes pour les Clippers.

Doug McDermott a mené les Pacers avec 23 points, faisant cinq 3 points. Domantas Sabonis a ajouté 19 points et 14 rebonds.

Indiana a bouclé à moins de deux points au début de la troisième avant que les Clippers mettent le match de côté. Ils ont battu les Pacers 37-14 le reste du quart pour mener 100-75 avant le quatrième. Los Angeles a fait huit 3 points par six joueurs différents et Leonard a marqué 11 points.

Les Clippers ont réussi 10 points d’affilée au début de la quatrième pour mener 110-81. Kennard a eu un jeu de 3 points et George a marqué sept points de suite.

Indiana avait remporté deux victoires consécutives, mais était au ralenti depuis jeudi à Portland. Le match de l’équipe à Phoenix samedi a été reporté en raison de problèmes de COVID-19.

Cela n’a pas empêché McDermott d’éclater par la porte. Il a marqué 13 des 21 premiers points des Pacers.

Les Clippers ont frappé cinq points à 3 points tout en devançant les Pacers 35-12 à la fin du premier quart et au début du second pour se bâtir une avance de 18 points. Indiana a clôturé fortement avec une course de 20-10, dont 10 par Sabonis, qui a laissé les Pacers menés 61-55 à la mi-temps.

TIP-INS

Pacers: Myles Turner était sorti avec une main droite douloureuse. … Goga Bitzdze est revenu d’une entorse à la cheville droite et a marqué cinq points. … Leur voyage de quatre matchs s’est terminé. … Les deux équipes portaient des T-shirts honorant Martin Luther King Jr. lors des échauffements.

Clippers: Leur banc a dominé les réserves des Pacers, 65-14. … C’était leur quatrième match consécutif avec au moins 15 points à 3 points, égalant la plus longue séquence de l’histoire de la franchise. … Williams a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la hanche gauche. … Serge Ibaka était absent pour des raisons non liées au COVID-19.

SUIVANT

Pacers: Hébergez Dallas mercredi.

Clippers: Hébergez Sacramento mercredi.

___

