L’un des hommes sur Prêt à aimer : faites un pas confond deux des dames, et BOSSIP a votre premier aperçu du moment embarrassant.

Comme indiqué précédemment Prêt à aimer : faites un pas stars marquantes de RTL Ashlee Akins (S1, Atlanta),

Verneashia Allen (S3, Houston),

Zadia Murphy (S4, Washington, DC),

et Shereese Logan (S6, Miami).

Ces célibataires étourdissants ont quitté leurs villes respectives pour se lancer dans une toute nouvelle aventure à la recherche de leurs âmes sœurs à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et même si le Big Easy consiste peut-être à laisser passer les bons moments, les rencontres deviennent compliquées en tant qu’hôte Tamica Lee, un entremetteur expert, leur présente 25 M. Droits potentiels parmi lesquels choisir.

Un communiqué de presse rapporte qu’après 12 épisodes d’une heure, les quatre dames doivent chacune décider si l’un des hommes est digne de FAIRE UN DÉMÉNAGEMENT permanent à la Nouvelle-Orléans pour un nouveau départ dans la vie et l’amour – ou s’ils retournent chez eux, toujours à la recherche de « celui-là ».

Maintenant, les dames sortent ensemble et pour Ashlee, ça ne se passe pas très bien.

Prêt à aimer : faites un pas Clip exclusif

Dans un clip exclusif de l’épisode de ce soir, nous voyons Ashlee en rendez-vous avec Marcus. Après une balade à vélo, ils s’arrêtent pour manger une glace et les choses deviennent gênantes lorsque Marcus la confond avec Zadia.

Marcus dit à l’ancienne élève de #RTL qu’il aimait la robe jaune qu’elle portait plus tôt dans la journée, mais c’est apparemment ce que portait Zadia, pas elle.

« [He] ne fait pas attention aux détails ! dit Ashlee déçue avant de lui offrir un sandwich aux jarrets.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Un nouvel épisode de Prêt à aimer : faites un pas diffusé ce soir, vendredi 20 octobre à 20 h HE/PT sur OWN.

Les fans peuvent interagir avec le réseau (@OWNTV) et la série sur les réseaux sociaux en utilisant #RTLMakeAMove.

Ready To Love: Make A Move est produit par Will Packer et Richard Brown de Will Packer Media, ainsi que Jeff Spangler et Rob LaPlante de Lighthearted Entertainment. Robyn Schnieders et Drew Hoegl sont les producteurs exécutifs de Lighthearted Entertainment.