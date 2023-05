Clip exclusif ‘The Neighborhood’ : DL Hughley Guest Stars

La finale de la saison de CBS’ Le quartier réunira Cedric The Entertainer avec un autre roi de la comédie et BOSSIP a un clip exclusif.

Lundi, DL Hughley sera la vedette invitée et fera une grosse surprise à Calvin (Cedric The Entertainer) et Malcolm Butler (Sheaun McKinney).

Le duo père et fils a engagé Trey pour les aider à rencontrer Hughley dans une station de radio, mais les choses tournent mal.

« Qu’est-ce que c’est que Trey ? ! Je pensais que tu avais dit qui avait un in ! » dit Calvin qui pensait en quelque sorte que Trey était suffisamment connecté pour le présenter au comédien. « J’ai dit que je pouvais te faire entrer, tu es là! » répond Trey. « Je pensais que tu avais dit que tu connaissais DL » dit Malcolm exaspéré à Trey. « Maintenant, comment pourrais-je connaître l’un des rois de la comédie ? Je connais un des concierges ! Trey rétorque avant d’offrir du bœuf séché comme pot-de-vin au concierge.

Toute l’agitation entre l’équipage fait apparaître DL lui-même et il semble qu’ils devront avouer leurs hijinks.

« Qui diable êtes-vous?! » DL demande à Trey.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

La finale de la saison de CBS ‘ The Neighborhood est diffusée le lundi 22 mars (de 20 h 00 à 20 h 30, HE / PT) sur le réseau de télévision CBS et est disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount + *.

À propos du quartier

Le quartier met en vedette Cedric the Entertainer dans une comédie sur ce qui se passe lorsque le gars le plus sympathique du Midwest déménage sa famille dans un quartier de Los Angeles où tout le monde ne lui ressemble pas ou n’apprécie pas son extrême bon voisinage. Dave Johnson est un négociateur de conflits professionnel et de bonne humeur. Lorsque sa femme, Gemma, obtient un emploi de directrice d’école à Los Angeles, ils quittent le Michigan avec leur jeune fils, Grover, sans se soucier que leur nouvelle maison de rêve soit située dans une communauté assez différente de leur petite ville. Leur voisin opiniâtre, Calvin Butler, se méfie des nouveaux arrivants, certain que les Johnson vont perturber la culture du quartier. Cependant, la gracieuse épouse de Calvin, Tina, déroule le chariot de bienvenue; leur fils cadet, Marty, pense que les Johnson pourraient être bons pour la communauté; et leur fils aîné au chômage, Malcolm, découvre que Dave est peut-être enfin quelqu’un qui le comprend. Dave se rend compte que s’intégrer dans leur nouvelle communauté est plus complexe qu’il ne le pensait, mais s’il peut trouver un moyen de se connecter avec Calvin, ils ont d’excellentes chances de faire de leur nouveau quartier leur chez-soi.