Clip exclusif “Terror Lake Drive” d’ALLBLK

ALLBLK La série d’anthologies préférée des fans “Terror Lake Drive” diffuse un nouvel épisode jeudi et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif !

Comme indiqué précédemment, la deuxième saison de la série scénarisée en 7 épisodes a été créée en juin et est surnommée «Terror Lake Drive: Femme noire célibataire. Cette saison se déroule deux ans après la série d’événements qui ont traumatisé les locataires des Freeman Lake Apartments lors de la première saison… amenant un nouveau locataire sans méfiance dans le complexe d’appartements mystifiant au bord du lac.

Créée et écrite par Jerry LaMothe (Blackout) et Kajuana S. Marie, la deuxième saison suit Deja (Pascale Armand, Eclipsed), une infirmière itinérante, qui a récemment terminé une mission à Austin, au Texas. Au grand désarroi de ses amis et collègues, Deja accepte un poste au nouvel hôpital universitaire d’Atlanta. Au milieu de sa quête de logement, elle rencontre une Doula maladroitement timide et éclectique nommée Shana (Yolonda Ross, The Chi), une étudiante en soins infirmiers à l’université qui cherche un colocataire – une femme noire célibataire préférée.

Inconsciente de son passé mouvementé, Deja se sent chez elle avec Shana à Freeman Lake, tout en devenant sans le savoir la cible des dernières coïncidences étranges pour habiter le complexe d’appartements troublé.

“Terror Lake Drive: Single Black Female” Clip exclusif

Dans un nouvel épisode de «Terror Lake Drive: Single Black Female» diffusé le jeudi 21 juillet sur ALLBLK, Deja rencontre le détective Mills pour parler de ses amis disparus, le Dr Matthews et Shana. Il n’y a qu’un hic, cependant; Le détective Mills semble étonnamment familier pour toutes les mauvaises raisons.

Dans les flashbacks, nous voyons que le détective Mills ressemble JUSTE à l’homme qui a attaqué Deja.

“On dirait que vous avez vu un fantôme”, dit le détective Mills à un Deja effrayé.

Qu’est-ce que tu penses? L’inspecteur Mills est-il impliqué dans les enlèvements des femmes disparues ? Ou est-ce que Deja est juste confus?

Un nouvel épisode de “Terror Lake Drive: Single Black Female” sera diffusé demain 21 juillet sur ALLBLK.