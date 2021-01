Un nouveau puzzle de mots possible pour le « Que fais-tu? » catégorie sur le jeu télévisé de longue date: Regarder «Celebrity Wheel of Fortune».

La version aux heures de grande écoute de la série fait ses débuts sur ABC le 7 janvier (8 HNE / PST) avec Pat Sajak au volant et Vanna White à son tableau lumineux. Des visages célèbres s’affronteront dans l’espoir de gagner jusqu’à 1 million de dollars pour l’association caritative choisie. La star de « This Is Us » Chrissy Metz, l’animateur de « The Price Is Right » Drew Carey et l’animateur de « Bachelor » passionné de théâtre Chris Harrison font partie des 24 candidats célèbres.

L’animatrice de « Supermarket Sweep » Leslie Jones affronte l’actrice de « Grey’s Anatomy » Chandra Wilson et la légende du skateboard Tony Hawk lors de la première de « Celebrity Wheel », et elle veut dire affaires.

Les fans de « Wheel of Fortune » se sont étonnés, « à gauche en riant: Pat Sajak a un échange sévère avec le concurrent

‘Courage, grâce et force’:Ken Jennings, Pat Sajak, d’autres pleurent « Jeopardy! » hôte Alex Trebek

Dans un clip exclusif, l’ancienne membre de la distribution « Saturday Night Live » et animatrice de « Supermarket Sweep » d’ABC explique comment elle a souvent écrit dans le jeu télévisé, à l’époque de sa pré-célébrité, pour avoir une chance de faire tourner la roue. (Avant l’introduction des candidatures en ligne, les candidats candidats soumettraient des cartes postales ou des lettres à prendre en considération.)

« J’ai envoyé tellement de cartes postales que vous m’avez tous envoyé une lettre disant: » Hé, nous l’avons. Vous n’êtes pas obligé de continuer à les envoyer. Nous avons toutes vos informations « », se souvient-elle à un Sajak amusé.

Jones dit qu’elle a incorporé la lettre dans sa routine de stand-up, disant au public « » Wheel of Fortune « m’a attrapé. Et je vais montrer à Pat comment jouer à ce jeu. Je ne vais pas dépenser d’argent en voyelles, parce que Je ne suis pas sur le point de dépenser 250 $ pour un E. Cela n’en vaut pas la peine. «

Mais sur la scène du jeu télévisé, elle a changé d’avis: « Les voyelles, c’est littéralement la bombe! »

«J’ai adoré le jeu»:Le fandom de « SNL », Leslie Jones, porte ses fruits avec la renaissance de « Supermarket Sweep »

Mise à jour ‘SNL’:Jim Carrey annonce qu’il ne jouera plus Joe Biden

Jones a partagé son enthousiasme pour son apparence avec ses 1,3 million d’abonnés Twitter. « J’ai hâte que vous me voyiez jouer, » elle a écrit le 14 décembre « Je suis venu jouer !! » elle a partagé dans un autre post plus tard dans la journée.

Auparavant, dans une comédie NSFW sur les jeux télévisés, une auto-déclarée « cassée » Jones avait prédit que son apparition sur « Wheel » serait « le spectacle le plus drôle de l’histoire » du programme, imaginant qu’elle dirait à Sajak: « Pat, allons lancez cette fête. (Explétif) je dois payer un loyer. »