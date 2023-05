Clip exclusif ‘Judge Me Not’ : Zelma & Daryl Clash

Un nouveau TOUTBLK La série qui suit les hauts et les bas compliqués d’un juge fait ses débuts, et BOSSIP a une exclusivité.

Comme indiqué précédemment Ne me juge pas est vaguement basé sur la vie de la célèbre juge Lynn Toler et raconte l’histoire de Zelma Jay Johnson (Chyna Lane), une jeune femme noire exceptionnellement brillante qui lutte contre des problèmes de santé mentale, une famille ridicule et une vie amoureuse instable.

Nous la rejoignons alors qu’elle assume son nouveau rôle de juge dans un tribunal plein de personnages scandaleux devant et derrière le banc. Alors que sa relation passionnée avec son amant les emmène tous les deux en balade, elle se retrouve prise dans le collimateur d’un thriller psychologique qui « met sa vie en danger ».

La série twisty-turny met également en vedette Javon Terrell (Lauréat 2022 du casting national d’ALLBLK « Shoot Your Shot » organisé conjointement avec l’American Black Film Festival), Terrence Green, Jonathan Chase, Gena Shaw et Bonita Brisker.

« L’honorable juge Lynn Toler fait partie de la famille AMC Networks depuis un certain temps. Tout d’abord, nous l’avons vue sur Marriage Boot Camp Reality Stars de WE tv; puis menant la charge aux côtés du Dr Ish Major sur Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition et animant sa propre série, Commit or Quit with Judge Lynn Toler », a déclaré Brett Dismuke, directeur général, ALLBLK & WE tv.

« Maintenant, nous avons l’opportunité de poursuivre notre relation avec cette nouvelle série scénarisée convaincante, alors que nous travaillons ensemble pour partager l’incroyable parcours de la juge Toler qui a conduit à la gravité estimée qu’elle porte aujourd’hui, dans cette nouvelle série originale ALLBLK. » Créatrice, écrivaine et productrice exécutive, la juge Lynn Toler a ajouté : « Une cour municipale est une étude fascinante, souvent amusante, de la nature humaine. C’est là que les gens ordinaires vont quand ils se font prendre à faire des choses irrégulières. Ne me juge pas vous présente ce monde à travers les yeux d’une femme qui n’est pas si régulière elle-même.

Ne me juge pas Clip exclusif de la première

Dans un clip exclusif de la première, nous voyons que Zelma se sent mesquine et dîne en solo sans faire de Daryl un repas. Selon Zelma, elle complète « l’ensemble du personnage b *** » en allant travailler, en payant toutes les factures et en refusant de cuisiner pour son boo.

Daryl est irrité en considérant qu’il a soutenu la juge en lui faisant du café et en lui envoyant des SMS pour la vérifier, mais Zelma ne l’entend pas, surtout parce qu’elle a eu une journée chaotique au tribunal.

« Est-ce que ça va être notre nouvelle normalité? » demande une Zelma énervée. « Tu es gros et tu te plains de la façon dont je nous fournis? Oui, je gagne moins d’argent, mais je l’ai fait en partie pour pouvoir passer plus de temps à la maison.

Il est clair que les tensions sont fortes entre ces deux-là.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Ne me juge pas premières le jeudi 25 mai sur ALLBLK. Allez-vous regarder ???

Une production de Swirl Films avec Eric Tomosunas et la juge Lynn Toler en tant que producteurs exécutifs ; Abbey MacDonald est co-producteur exécutif, et Gieava Stinchcomb et James Seppelfrick sont producteurs. Le directeur général, Brett Dismuke, et le vice-président principal du développement et de la production, Nikki Love, en tant que producteurs exécutifs pour ALLBLK.