Clip exclusif d’une femme noire célibataire

ALLBLK La série d’anthologies préférée des fans “Terror Lake Drive” est de retour pour une nouvelle saison et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif !

La deuxième saison de la série scénarisée de 7 épisodes a été créée le 23 juin et est doublée «Terror Lake Drive: Femme noire célibataire. Cette saison se déroule deux ans après la série d’événements qui ont traumatisé les locataires des Freeman Lake Apartments lors de la première saison… amenant un nouveau locataire sans méfiance dans le complexe d’appartements mystifiant au bord du lac.

Un communiqué de presse note que la série est créée et écrite par Jerry LaMothe (Blackout) et Kajuana S. Marie et que la deuxième saison suit Deja (Pascale Armand, Eclipsed), une infirmière itinérante, qui a récemment terminé une mission à Austin, au Texas. Au grand désarroi de ses amis et collègues, Deja accepte un poste au nouvel hôpital universitaire d’Atlanta. Au milieu de sa quête de logement, elle rencontre une Doula maladroitement timide et éclectique nommée Shana (Yolonda Ross, The Chi), une étudiante en soins infirmiers à l’université qui cherche un colocataire – une femme noire célibataire préférée.

Inconsciente de son passé mouvementé, Deja se sent chez elle avec Shana à Freeman Lake, tout en devenant sans le savoir la cible des dernières coïncidences étranges pour habiter le complexe d’appartements troublé.

La distribution supplémentaire cette saison comprend Charles Malik Whitfield (Chicago Med), Keith Arthur Bolden (Black Lightning, Cobra Kai), Denise Boutte (Meet the Browns) et Kendrick Cross (Ambitions). Avec Cynthia Bailey (Real Housewives of ATL) et Reginae Carter (Social Society, Pride & Prejudice ATL) dans des seconds rôles.

“Terror Lake Drive: Single Black Female” Clip exclusif

Dans un nouvel épisode de “Terror Lake Drive: Single Black Female” diffusé le jeudi 14 juillet, Deja soupçonne sournoisement que Shana est impliquée avec les femmes disparues.

“Il y a quelque chose que je veux te dire mais je ne veux pas te le dire sans te faire flipper”, dit Shana. “Quoi?! Que tu es impliqué ? dit Deja. “J’ai déjà compris ça.”

Shana essaie de plaider sa cause et dit qu’il y a des “personnes très puissantes” impliquées mais Deja ne l’entendra pas et elle est prête à appeler les autorités.

“Je vais à la police !” dit Deja.

“Tu ne veux pas faire ça”, dit une Shana soudain très sérieuse tout en accusant Deja d’être “endormie”.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Un nouvel épisode de “Terror Lake Drive: Single Black Female” sera diffusé demain 14 juillet sur ALLBLK.