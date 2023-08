Clip exclusif de la sortie numérique d’Indiana Jones 5 : Indy Underwater

Il est allé sur des bateaux et dans des grottes. Il a voyagé dans des avions, des trains, des radeaux, des chars, des vélos et bien plus encore. Mais un endroit où les fans n’avaient jamais vu Indiana Jones était sous l’eau, c’est pourquoi réalisateur James Mangold en a fait une priorité dans Indiana Jones et le cadran du destin.

Le cinquième Indiana Jones film, avec Harrison Ford, Phoebe Waller- Bridge et Mads Mikkelsen sont enfin disponible en numérique le 29 août. je il arrivera avec un long métrage en cinq parties sur les coulisses détaillant la réalisation du film, à partir de la séquence d’ouverture. tout au long du choc temps- fin du voyage. Au milieu se trouve cette scène sous-marine et io9 est ravi de lancer un clip exclusif sur sa réalisation. Vérifiez-le.

Dans les coulisses de la chasse au trésor sous-marine d’Indy’s 5 Dans les coulisses de la chasse au trésor sous-marine d’Indy’s 5

Encore une fois, ce n’est qu’un bref extrait de la fonctionnalité en cinq parties en coulisses qui arrivera avec Cadran du destin le 29 août. En tant que fan d’Indiana Jones, je suis très intéressé d’en savoir plus non seulement sur la façon dont certaines des plus grandes scènes ont été tournées, mais aussi sur les raisons pour lesquelles les décisions ont été prises, ce que les acteurs en ont pensé, et plus encore. Espérons que cela ressortira un peu avec cette version numérique. Voici également un autre extrait de cela.

Indiana Jones et le cadran du destin | Conception de costumes et de décors | Achetez-le en numérique le 29 août

On ne sait pas encore quelle date de sortie 4K/Blu-ray, ni quand le film fera ses débuts sur Disney+, mais cette sortie numérique est toujours la première étape. Certes, dans les semaines à venir, tout cela se mettra en place.

Pour l’instant, Indiana Jones et le cadran du destinréalisé par James Mangold et mettant en vedette Harrison Ford, sera disponible sur tous les principaux détaillants numériques, notamment Prime Video, Apple TV et Vudu, le 29 août.

