Clip exclusif de la saison 5 de « Temptation Island »

USA Network devient beaucoup plus sexy avec le retour de L’île de la tentation et nous avons un premier aperçu exclusif !

La série épicée revient pour la saison cinq cet été sur Mercredi 14 juin à 21 h HE/PT et vous verrez une montagne russe d’émotions s’ensuivre alors que quatre nouveaux couples, dont le tout premier couple fiancé, se rendent à Kona, à Hawaï, pour mettre leur amour à l’épreuve.

Animé par Mark Wahlberg, Temptation Island mettra en vedette quatre couples qui sont à des moments critiques de leurs relations et sont rejoints par 16 hommes et femmes célibataires sexy qui cherchent à trouver l’amour éternel. Chaque couple doit décider s’il s’engage pour une vie ensemble ou s’il finira par céder à la tentation des célibataires qui cherchent à trouver « l’élu ».

Dans une tournure surprise, la lumière de la tentation a été ajoutée aux maisons, et quand elle s’allume, cela signifie que quelqu’un dans une relation est tombé dans la tentation, mais les couples ne sauront pas si c’est leur partenaire ou quelqu’un d’autre dans la maison. Comme vous pouvez l’imaginer, cela provoque un suspense mordant, des larmes et le chaos commencent.

L’île de la tentation Clip exclusif : faites le tour de la villa des filles

Dans un premier regard exclusif, les charmantes dames de L’île de la tentation nous faire visiter leur villa. Pendant que leurs proches traînent dans la villa des garçons, les filles vivent dans le luxe. Ils montrent leur salon de style rustique, leur cuisine extérieure et leur superbe piscine à débordement où les choses deviendront torrides avec des flirts et des coups de corps.

Il y a aussi une salle de sport, un jacuzzi spacieux et quatre chambres.

Jetez un coup d’œil tentant à la villa des filles ci-dessous.

Rencontrez les quatre couples :

Kaitlin Tufts et Hall Toledano

VILLE : Charleston, Caroline du Sud

OCCUPATION : Kaitlin : Propriétaire d’un studio de conditionnement physique/Salle : Ventes de cuir

ÂGE : Kaitlin, 31 ans / Hall, 35 ans

Kaitlin et Hall sont les premiers fiancés à venir sur l’île. Ils se fréquentent depuis huit ans et alors que Hall lui met une bague au doigt, Kaitlin refuse de fixer une date de mariage. Elle hésite parce que trois ans après le début de la relation, Hall a rompu parce qu’il se sentait terrifié par l’engagement. Depuis lors, ils ont fait de grands progrès et, parallèlement aux fiançailles, ont acheté une maison ensemble. Cependant, ils semblent être à deux étapes différentes de leur vie et les bagages de leur passé reviennent sans cesse les hanter. Hall est prêt à s’installer et à avoir des enfants tandis que Kaitlin veut démarrer une entreprise et s’acclimater à la vie à Charleston. Sur l’île, Kaitlin et Hall cherchent à clarifier la marche à suivre. Kaitlin espère comprendre où se situe la déconnexion. Hall pense que l’expérience motivera Kaitlin à finaliser son engagement et à marcher dans l’allée.

Vanessa Valente et Roberto Mal

VILLE : Los Angeles, Californie

PROFESSION : Vanessa : Responsable des achats / Roberto : Étudiant en soins infirmiers

ÂGE : Vanessa, 34 ans / Roberto, 24 ans

Vanessa et Roberto se sont rencontrés à l’étranger et ce qu’ils pensaient tous les deux être une aventure temporaire, a fini par se transformer en une relation engagée à long terme. Avec un écart d’âge de 10 ans entre eux, Vanessa a fini de perdre son temps. Elle était auparavant mariée et cherche maintenant quelqu’un avec qui fonder une famille. Elle s’inquiète que Roberto ne soit pas prêt à intervenir et Temptation Island est le moyen idéal pour tester sa loyauté et son engagement. Roberto, quant à lui, fait tout ce qu’il peut pour lui montrer qu’il est mature et engagé sur le long terme. Bien qu’ils aient construit leur vie les uns autour des autres, ils espèrent que leur séjour sur l’île leur permettra de trouver une voie claire pour surmonter leurs conflits et passer le reste de leur vie ensemble.

Marisela Figueroa et Christopher Wells

VILLE : Atlanta, Géorgie

PROFESSION : Marisela : Interprète hospitalière / Christopher : Instructeur de conditionnement physique

ÂGE : Marisela, 24 ans / Christophe, 30 ans

Marisela et Christopher sont ensemble depuis deux ans. Christopher est un hypercommunicateur sensible tandis que Marisela est un esprit libre insouciant. Alors qu’ils viennent tous les deux de foyers brisés et ont des antécédents d’infidélité avec d’anciens partenaires, Christopher est entré dans la trentaine et est prêt pour le mariage et pense que Marisela est celle qu’il lui faut. D’autre part, Marisela est indécise à l’idée du mariage même si elle croit qu’il est son âme sœur. Elle a également essayé de dépasser l’infidélité de Christopher, mais conserve encore un certain ressentiment. Ces frustrations sous-jacentes ont créé une impasse dans leur relation et ils espèrent que leur séjour sur l’île les rapprochera.

Leonila « Paris » Pedro et Nzubechukwu « Great » Ezihie

VILLE : Newark, New Jersey

PROFESSION : Paris : Influenceur / Grand : Ingénieur

ÂGE : Paris, 23 ans / Super, 25 ans

Paris et Great se sont rencontrés pour la première fois sur les réseaux sociaux après que Paris l’ait envoyé pour attirer son attention. Ils se fréquentent depuis près de deux ans mais ont du mal à se faire confiance après une histoire d’infidélité. Bien qu’ils soient prêts à faire tout ce qu’il faut pour que les choses fonctionnent entre eux, ils ne sont pas encore sur la même longueur d’onde. Paris aimerait faire passer leur relation au niveau supérieur et se fiancer bientôt. Il est de coutume dans sa culture angolaise de se marier jeune et de fonder une famille. Bien que cela soit similaire à la culture nigériane de Great, il veut prendre les choses un peu plus lentement et emménager ensemble en premier. Ils sont optimistes que passer du temps sur l’île les aidera à aligner leurs échéanciers.

L’île de la tentation et la nouvelle émission de rencontres Le grand D font partie de la programmation américaine du mercredi soir Hump Day.

L’île de la tentation revient pour la saison cinq cet été le mercredi 14 juin à 21h00 HE / PT. Les épisodes seront disponibles en streaming le lendemain sur Peacock.