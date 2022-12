Clip exclusif “Alors aide-moi Todd”

CBS’ Alors aidez-moi Todd lance un nouvel épisode et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Dans l’épisode de ce soir intitulé “Les théories du Big Bang”, Lyle travaille à contrecœur avec Todd pour sortir sa nièce d’un pétrin. Elle a été accusée d’avoir commis un crime sur son campus universitaire et l’avocat a besoin de toute l’aide possible.

“Juste pour que tu saches que je te soutiens”, dit Todd à Lyle. “Cette affaire vous est très personnelle, je comprends que vous êtes contrarié et ma mère veut que je fasse attention à vous en tant que superviseur.”

Comme vous pouvez l’imaginer, Lyle est absolument ravi d’entendre cela.

Todd dit aussi que Lyle ne peut pas être objectif et fait une boutade que sa nièce (qui n’a littéralement que 3 ans) ne ferait jamais « exploser un laboratoire ».

“Ma nièce n’a pas fait exploser un labo et elle n’a pas non plus d’idiot pour oncle !” rétorque Lyle.

OUF !

Non seulement Lyle aura besoin de l’aide de Todd, mais il se tournera vers Margaret pour l’aider à faire valoir son parent.

Jetez un œil exclusif à la tension continue entre Lyle et Todd dans l’épisode de ce soir ci-dessous.

Alors aidez-moi Todd avec Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann et Rosa Arredondo diffusé les jeudis à 9/8 c sur CBS.

Marcia Gay Harden, lauréate d’un Academy Award®, et Skylar Astin incarnent Margaret Wright (Harden), avocate pointue et méticuleuse, et Todd (Astin), son fils talentueux mais sans but, qu’elle engage comme enquêteur interne de son cabinet d’avocats.

En tant que mouton noir de la famille Wright, Todd est un ancien détective privé décontracté et rapide d’esprit qui a connu des moments difficiles après que son interprétation flexible de la loi ait fait révoquer son permis. Le penchant de Margaret pour l’excellence et le strict respect de la loi est en totale contradiction avec les méthodes décousues de Todd pour trouver son chemin dans des situations délicates.

Lorsque Todd fait équipe par inadvertance avec sa mère sur une affaire, elle est surprise de se trouver dûment impressionnée – et fière de – sa capacité astucieuse à déceler des informations avec son charme et sa grande maîtrise de la technologie.

Enfin, Margaret voit un moyen de mettre son fils sur une voie “appropriée” pour mener une vie adulte et financièrement solvable qu’elle approuve, et elle lui demande de rejoindre son entreprise. Todd est d’accord, car cela signifie récupérer son permis et faire à nouveau le travail dans lequel il excelle et qu’il aime.

La collaboration entre la mère et le fils est un premier pas important vers la réparation de leur relation fragile et dysfonctionnelle, et ils peuvent même repartir avec une meilleure compréhension l’un de l’autre.

Mais si Todd et Margaret pourront s’accepter pour ce qu’ils sont, c’est une toute autre affaire.