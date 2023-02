Clip exclusif “A House Divided”: Carissa s’implique

La série la plus ancienne d’ALLBLK présentera un nouvel épisode jeudi et BOSSIP a un aperçu exclusif de ce qui se passe.

Comme indiqué précédemment Une maison divisée dirigé par LisaRaye McCoy et Lawrence Jacobs, raconte l’histoire des descendants directs de Letty Sanders, une esclave devenue la femme noire la plus riche de ce qui était alors la nouvelle ville de Los Angeles.

Suite au décès de la matriarche actuelle de la famille, des secrets ont été découverts et des scandales continuent d’émerger à propos des Sanders, qui se battent pour préserver leur héritage de longue date.

Cette saison sur le feuilleton, tous les paris sont ouverts alors que Cameron Sanders Sr. (Lawrence Hilton-Jacobs, Les Jackson : Un rêve américain) exige sans relâche sa vengeance sur tous ceux qui ont comploté contre lui. Frère James (Ameer Baraka; Zatima & Bronx SIU de Tyler Perry) devient de plus en plus mal à l’aise quant à son rôle dans les crimes de la famille Sanders et commence à couvrir violemment ses traces. L’été (Parker McKenna Posey, Jeux auxquels les gens jouent) fait face à une perte terrible et pousse hardiment en avant pour exécuter Alexis (LisaRaye McCoy, L’entreprise familiale) des plans.

Cam Jr. (Brad James, Outer Banks) l’ambition grandit, alors qu’il tire à contrecœur la Bretagne (Dominique DuVernay, Indépendants) avec lui, ce qui pourrait éventuellement devenir sa chute. Stéphanie (Paula Jai ​​Parker, Queen Sugar) et tante Mae (Deborah Lacey, Straight Outta Compton) enfermer dans une lutte de pouvoir périlleuse, pour continuer à prendre le contrôle de l’empire financier de la famille Sanders. Torrance (Steph Santana, 7 péchés capitaux) commence à apprendre la vraie nature de sa famille et de leurs relations, ce qui devient trop difficile à gérer pour lui.

Il commence à voir combien les péchés de sa famille lui ont coûté. Il prend sa revanche. Carissa (Demetria McKinney, Patrie : Fort Salem) devient anxieuse lorsqu’elle apprend qu’il y a une cible sur son dos, mais elle décide de prendre le contrôle et ne laissera pas la famille la détruire. Tout cela et plus encore alors que le drame impitoyable continue.

Pour la cinquième et dernière saison, tous les paris sont TOUJOURS ouverts et Eileen est interrogée sur ce qui est arrivé à sa tante Mae.

« Maintenant, dis-moi, qui voudrait lui faire du mal ? elle a demandé dans un clip exclusif de l’épisode de jeudi. « Tu es sûr que tu ne vas pas me tuer ? elle répond.

Après avoir été assurée qu’elle est en sécurité, elle implique Carissa (Demetria McKinney).

“La seule personne à qui je peux penser est Carissa”, dit-elle.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Une maison divisée la saison 5 diffuse un nouvel épisode le jeudi 2 février sur ALLBK.

Allez-vous regarder?