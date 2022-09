Clip émouvant d’un vieil homme dansant avec sa petite-fille le jour de son mariage

Sans aucun doute, les grands-parents et les petits-enfants ont une relation très unique et spéciale. Les grands-parents adorent généralement leurs petits-enfants et aiment passer la majorité de leur âge d’or à gâter et à prendre soin des petits, tandis que les petits-enfants apprécient également leur compagnie et aiment être gâtés et recevoir de leur part des friandises et des cadeaux inattendus.

Alors que de nombreux grands-parents partagent une maison avec leurs enfants et petits-enfants, d’autres prennent l’avion pour passer des vacances avec eux. Récemment, un tel cas a été révélé avec l’aide des médias sociaux bien sûr.

Une vidéo montrant un grand-père étreignant et dansant avec sa petite-fille à l’occasion de son mariage tout en écoutant la chanson “You are my sunshine” a fait surface sur les réseaux sociaux. Alors que la mariée Olivia tentait de consoler son grand-père, les invités au mariage ont été aperçus en train de pleurer après avoir vu l’événement bouleversant. Le photographe de mariage a mis en ligne la vidéo, qui a ensuite été republiée par le compte Instagram Good News Movement.

Tout en partageant la vidéo, il a écrit : « 1ère danse avec grand-père ! Pas un œil sec dans la maison !

Au début de la vidéo, la mariée, dans sa robe de mariée, est vue en train de danser avec son grand-père tout en lui tenant les mains. Le grand-père est visiblement ému et inconsolable en voyant sa petite-fille se marier. Non seulement le film a ému les invités du mariage, mais également de nombreux utilisateurs de médias sociaux qui ont exprimé leurs opinions dans la section des commentaires.

L’un des utilisateurs a écrit: “Tellement content qu’elle lui ait demandé de danser avec elle. Vous pouvez dire par son visage que cela signifiait le monde pour lui. Quand il a pleuré, j’ai commencé à pleurer. Un moment si spécial et si doux pour eux deux”, a commenté un autre, “Nous avons besoin de plus de ce genre d’amour.”

Tandis qu’un autre écrivait : « C’est tellement réconfortant », tandis qu’un autre commentait : « Magnifique ! J’avais les larmes aux yeux!”

