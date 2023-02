Clip du premier McDonald’s automatisé avec des robots livrant de la nourriture

La chaîne de restauration rapide McDonald’s a lancé l’année dernière son tout premier point de vente automatisé à Fort Worth, au Texas, et depuis lors, il a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Avec les avancées technologiques majeures, le travail humain a été remplacé par des machines, ce qui rend le fonctionnement de cette entreprise plus facile et plus rentable. L’installation du Texas est entièrement automatisée, avec des machines prenant les commandes et des robots livrant la nourriture. Il n’y a aucune interaction humaine directe lors de la passation de la commande ou de la livraison. Le point de vente n’a pas été équipé pour accueillir les clients en salle à manger. Au lieu de cela, il est géré comme un point de vente à emporter. Ce concept de test, s’il est largement adopté, contribuera à atteindre une vitesse et une précision de livraison excellentes.

Récemment, l’influenceur des médias sociaux Aakaanksh a visité le point de vente automatisé pour documenter son expérience et a partagé la vidéo sur Instagram. Son message a suscité une grande attention de la part des autres utilisateurs. Il a partagé la vidéo avec une légende qui disait: “Qu’en pensez-vous les gars?”

Le clip commence avec lui debout devant le point de vente McDonald’s au Texas. Il entre ensuite dans le point de vente et montre la zone autour. Il passe sa commande dans l’un des kiosques et après un certain temps, un robot vient vers lui avec sa commande. Aakaanksh passe également une commande en ligne pour tester l’application mobile et l’option de ramassage au volant qui est disponible au point de vente.

La vidéo a été partagée le 20 janvier et a reçu plus de 7 lakh 90 000 vues et plus de 16 000 likes à ce jour. Ces chiffres ne cessent d’augmenter et plusieurs utilisateurs expriment leurs réflexions sur ce nouveau concept dans la section commentaires de la publication.

Un utilisateur a écrit : “C’est ce qui se passe lorsque le salaire minimum devient trop élevé.” Un autre utilisateur a souligné: “C’est le début de la vague massive de chômage des travailleurs de la restauration rapide.” Un utilisateur a également plaisanté : “Peut-être que j’obtiendrai la bonne commande pour une fois.” Un autre utilisateur a commenté “Non pour moi. Arrêtez de tout fabriquer par la technologie robotique, où iront tous ces gens qui y travaillent ? Soutenez les entreprises qui soutiennent réellement les emplois des gens, pas les enlèvent ! PDV (sic.”

Un groupe d’utilisateurs de médias sociaux pense que la mise en œuvre de ce nouveau concept entraînerait la perte massive d’emplois.

