Clip d’entraînement de Tejashwi Yadav pour ‘Mode de vie sain’ après avoir discuté avec PM

L’ancien vice-ministre en chef du Bihar Tejashwi Yadav a exhorté ses partisans à mener une vie saine. Il a partagé une vidéo de sa routine d’entraînement sur Twitter.

Pour ceux qui ne le savent pas, Tejashwi Yadav était un joueur de cricket professionnel qui a joué brièvement pour l’équipe IPL (alors) Delhi Daredevils avant de quitter sa carrière pour rejoindre la politique. Maintenant, dans la vidéo de fitness, on voit Tejashwi trempé de sueur alors qu’il tire une lourde jeep à mains nues. Le conducteur de la jeep est assis à l’intérieur de la voiture lorsque Tejashwi réussit à déplacer le véhicule sur une petite distance.

Le texte joint au clip disait: “Tenez debout, vous obtiendrez la destination sur le chemin, peu importe à quel point la situation est étrange, ne soyez pas impatient.”

Jetez-y un œil ici :

तुझे रुकना नहीं

तुझे झुकना नहीं

तेरी है जमीं तू बढ़ता चल

तारों के हाथ पकड़ता चल

तू एक है प्यारे लाखों में

तू बढ़ता चल

ये रात गई

वो सुबह नई डटेरहो राहों में मंजिल मिल ही जाएगी

हालात कितने भी विषम हों अधीर न बनो… pic.twitter.com/lZRLKA9tNY — Bureau de Tejashwi Yadav (@TejashwiOffice) 25 juillet 2022

Ce clip d’entraînement n’est pas le premier clip de fitness partagé par Tejashwi Yadav. Auparavant, le 17 juillet, l’ancien joueur de cricket avait publié une vidéo d’une session de cricket. Il a écrit : « La vie ou le jeu, il faut toujours jouer pour gagner. Plus vous planifiez dans votre tête, plus vous êtes performant sur le terrain. Plaisir de s’essayer à la batte et à la balle après l’âge. Cela devient plus satisfaisant lorsque le chauffeur, le cuisinier, le balayeur, le jardinier et les gardiens sont vos compagnons de jeu et désireux de vous frapper et de vous renverser. Regardez-le ici :

Vie ou jeu, il faut toujours jouer pour gagner. Plus vous planifiez en tête, plus vous êtes performant sur le terrain. Plaisir de s’essayer à la batte et à la balle après l’âge. Cela devient plus satisfaisant lorsque le chauffeur, le cuisinier, le balayeur, le jardinier et les soigneurs sont vos compagnons de jeu et désireux de vous frapper et de vous renverser. pic.twitter.com/ChvK9evzi2 — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 17 juillet 2022

