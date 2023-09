Clip de croyant : Leslie Odom Jr. et un démon

Nous savons L’Exorciste : croyant va figurer deux filles ciblées par des esprits maléfiques après quelque chose leur arrive alors qu’ils sont perdus dans une forêt, avec Chris MacNeil, vétéran de la lutte contre les démons (Ellen Burstyn) venant à leur secours. Grâce à un premier extrait du film, nous comprenons désormais mieux ce qu’est ce « quelque chose ».

Voici un aperçu court mais évocateur d’une scène de L’Exorciste : croyantmontrant le père Victor (Leslie Odom, Jr.), à juste titre inquiet, parlant à sa fille, Angela (Lidya Jewett), de son expérience déchirante aux côtés de sa meilleure amie Katherine (Olivia O’Neill).

L’Exorciste : Croyant | Angèle et Victor

S’il y a une chose que les personnages de films d’horreur ont du mal à apprendre, c’est que vous devriez marcher très avec précaution lorsque vous invitez au contact avec le royaume des esprits. Bien sûr, vous pourriez avoir les intentions les plus déchirantes et innocentes, comme espérer parler à un être cher décédé. Mais comme nous l’avons vu avec les enfants celui de cet été Parle moi-ou avec la fille de Chris MacNeil, Regan (Linda Blair), qui utilise la planche Ouija, dans l’original de 1973 Exorciste– il y a de fortes chances que vous tendiez la main et touchiez quelque chose de mal par erreur. Inévitablement, ce mal vous suivra jusqu’à la maison… et peut-être même surgira derrière l’épaule de votre père pour vous regarder tout en complotant pour dévorer votre âme.

L’Exorciste : croyant sort en salles le 6 octobre.

