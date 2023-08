Clip dans les coulisses des effets visuels sur l’eau de Wade

Sur papier, Élémentaire est un conte classique qui attire les contraires, au sens le plus littéral : les deux personnages principaux sont la personnification du feu et de l’eau. Mais lorsqu’il s’agissait d’animer la paire, l’équipe créative derrière Le succès au box-office de Disney et Pixar fait face défis uniques-dont l’un étant, comment créez-vous un personnage qui semble fait d’eau?

Travailler avec des personnages refondus

io9 a un premier aperçu l’une des caractéristiques spéciales incluses avec Élémentairesortie à domicile, « Ember and Wade », qui examine comment les personnages sont devenus animés. Ce clip se concentre sur Wade Ripple, exprimé par Mamoudou Athie, et explique comment l’équipe a créé sa forme liquide mais stable, avec une attention aux détails qui s’est même étendue à l’arrière de la tête transparente de Wade.

L’équipe VFX d’Elemental explique comment créer un héros hors de l’eau L’équipe VFX d’Elemental explique comment créer un héros hors de l’eau

Parmi les autres caractéristiques spéciales, il y a Le rendez-vous de Carlun court métrage mettant en vedette le très apprécié En haut personnages Carl et Dug le chien qui jouait avec Élémentaireainsi que d’autres featurettes de making-of, des scènes supprimées, des commentaires du réalisateur Peter Sohn et d’autres, et plus encore.

Élémentaire arrive sur les plateformes numériques (Apple TV, Prime Video, Vudu, etc.) aujourd’hui et arrive sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 26 septembre.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.