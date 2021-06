ClioMusic 2020/2021 : RT Creative Lab remporte l’OR, 2 ARGENT ET LE BRONZE au concours mondial célébrant l’utilisation de la musique dans la publicité

La bande originale de la série Instagram ‘The Endless Letter’ composée par Maxim Makarychev (co-fondateur du groupe de musique On-The-Go et guitariste du groupe de musique Sirotkin) a remporté l’or dans le média Branded Entertainment & Content de la Clio Prix ​​de la musique. Parmi les autres lauréats de l’or figuraient Spotify, MediaMonks, Amazon Music, Epic Games/Fortnite Apple, Facebook, etc.

La série a également décroché l’argent dans la catégorie des médias sociaux et le bronze dans l’utilisation de la musique dans l’innovation.

Страницы Победы · Lettre sans fin : avril

La bande originale des « Leçons d’Auschwitz » composée par l’interprète du thérémine Peter Theremin et le musicien Eldar Salamov (groupe de musique Weary Eyes) a décroché l’argent dans la catégorie Utilisation de la musique dans l’innovation.

траницы Победы · Leçons d’Auschwitz

Les jurys de Clio ont examiné les candidatures sur 26 supports et ont décerné un total de 240 prix. « Les Clio Music Awards ont été lancés pour récompenser l’excellence et le genre d’œuvre riche qui marquera l’industrie pour les années à venir. La musique améliore le message et l’impact de tout ce qu’elle touche – publicités, films, réseaux sociaux, et plus – et nos lauréats sont des exemples remarquables de ce pouvoir », déclare Michael Kauffman, directeur de Clio Music.

Clio a été fondée en 1959 pour célébrer l’excellence créative dans la publicité. Clio honore aujourd’hui le travail et les talents à la pointe de l’industrie dans une variété de domaines spécialisés, notamment : le sport, la mode, la musique, le divertissement et la santé. Lancé en 2014, Clio Music honore l’intersection de la musique et du marketing.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont remporté un total de plus de 80 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont remporté un total de plus de 80 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.