Trois anciens présidents se sont unis pour condamner la foule qui a pris d’assaut le Capitole, tandis que les démocrates ont lancé des appels à destituer le président Donald Trump pour ce qu’ils ont appelé son incitation aux manifestants.

Plusieurs milliers de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole mercredi, interrompant la session conjointe de la réunion du Congrès pour certifier le démocrate Joe Biden en tant que prochain président américain.

La violence était « Incité par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d’une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation », a déclaré le prédécesseur de Trump, Barack Obama, appelant ce qui s’est passé à Capitol Hill «Chambres profanées de la démocratie».

Voici ma déclaration sur la violence d’aujourd’hui au Capitole. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya – Barack Obama (@BarackObama) 7 janvier 2021

Obama a dénoncé les républicains « Récit fantastique » qui a «Spiralé de plus en plus loin de la réalité, et il s’appuie sur des années de ressentiments semés» et a exhorté le parti à « Choisissez la réalité » et « Choisissez l’Amérique » en certifiant l’élection du démocrate Joe Biden comme prochain président.

Bill Clinton a blâmé Trump personnellement et «Plus de quatre ans de politique empoisonnée répandant délibérément de la désinformation, semant la méfiance dans notre système et opposant les Américains les uns aux autres» pour le «Agression sans précédent» sur le Capitole, la constitution américaine et le pays lui-même.

« L’élection était libre, le décompte était juste, le résultat est définitif, » Dit Clinton.

Déclaration du président Clinton pic.twitter.com/xgbE15v6Fx – CSPAN (@cspan) 7 janvier 2021

George W. Bush a appelé le « insurrection » au Capitole un « Vue écœurante et déchirante. »

«C’est ainsi que les résultats des élections sont contestés dans une république bananière – pas dans notre république démocratique», Bush a dit, condamnant «Des gens dont les passions ont été enflammées par des mensonges et de faux espoirs.»

Déclaration du président George W. Bush sur l’insurrection au Capitole pic.twitter.com/rF77j0fIBK – Centre présidentiel George W. Bush (@TheBushCenter) 6 janvier 2021

Pendant ce temps, plusieurs législateurs démocrates ont appelé le Congrès à destituer à nouveau Trump – comme la Chambre l’a fait en décembre 2019, bien qu’il ait été acquitté au Sénat.

«Je rédige des articles de mise en accusation» contre Trump, a annoncé le représentant Ilhan Omar (D-Minnesota), affirmant que le Congrès « Ne peut pas lui permettre de rester en fonction » comme une «question de préservation de notre République».

Je rédige des articles de mise en accusation. Donald J. Trump devrait être destitué par la Chambre des représentants et démis de ses fonctions par le Sénat des États-Unis. Nous ne pouvons pas lui permettre de rester en fonction, il s’agit de préserver notre République et nous devons tenir notre serment. – Ilhan Omar (@IlhanMN) 6 janvier 2021

« Accuser, » Rép.Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) tweeté en accord.

Le représentant Richard Neal (D-Massachusetts), qui préside le comité des voies et moyens de la Chambre, a fait valoir que Trump « Incité à une insurrection » et doit être supprimé pendant «Un assaut contre la citadelle de la démocratie.»

Le président a incité aujourd’hui à une insurrection dans le Capitole américain. Le 25e amendement devrait être invoqué et il devrait être démis de ses fonctions. Ce à quoi nous avons assisté aujourd’hui à Washington, c’est un assaut contre la citadelle de la démocratie. – Représentant Richard Neal (@RepRichardNeal) 7 janvier 2021

Pendant ce temps, chaque démocrate de la commission judiciaire de la Chambre a signé une lettre au vice-président Mike Pence lui demandant d’invoquer le 25e amendement et de démettre Trump de ses fonctions.

NOUVEAU: Tous les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre viennent d’écrire une lettre au vice-président Pence, l’exhortant à invoquer le 25e amendement pour destituer Trump: pic.twitter.com/6VrcHI5hMr – Greg Sargent (@ThePlumLineGS) 7 janvier 2021

CBS News a rapporté que plus d’un membre du cabinet de Trump avait discuté de la même chose, mais n’avait pas encore présenté de motion formelle à Pence.

JUST IN: « Ce ne sont pas des nouvelles que nous livrons à la légère, » @margbrennan dit en rapportant: les secrétaires du cabinet Trump discutent de l’invocation du 25e amendement pour révoquer le président Trump. Rien de formel encore présenté au VP Pence. «Je parle de membres réels du Cabinet», dit-elle – Ed O’Keefe (@edokeefe) 7 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!