Clinton demande 1 million de dollars à Trump

L’ancienne candidate démocrate veut que l’ancienne présidente paie ses frais juridiques pour le procès “Russiagate”

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a déposé lundi des documents judiciaires dans le but d’obliger Donald Trump à débourser plus d’un million de dollars pour couvrir ses frais juridiques. Selon la motion, elle a dépensé l’argent pour lutter contre un procès alléguant qu’elle s’était engagée dans un complot visant à saper la campagne présidentielle de Trump en 2016 avec des accusations de collusion avec la Russie.

L’équipe juridique de Clinton a décrit l’action civile de Trump, qui a été rejetée plus tôt cette année, comme frivole et “un coup politique” selon un dossier déposé auprès d’un tribunal fédéral de Floride. Les avocats ont fait valoir que cela devrait entraîner des sanctions sous la forme de 1,06 million de dollars qui seraient utilisés pour couvrir les frais et les frais juridiques.

“Un avocat raisonnable n’aurait jamais intenté cette action, et encore moins continué à la poursuivre après que les requêtes de plusieurs accusés en rejet aient mis en évidence ses défauts fondamentaux et incurables”, Les avocats de Clinton ont écrit.

En mars, Trump a intenté une action en justice alléguant que Clinton, le Comité national démocrate (DNC), le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et un certain nombre d’autres personnes avaient engagé un complot malveillant pour accuser sa campagne de collusion avec la Russie dans le but de nuire. ses chances électorales. À l’époque, Trump affirmait que les rumeurs lui avaient coûté plus de 24 millions de dollars.

Cependant, en septembre, le juge Donald Middlebrooks, qui a été nommé par Bill Clinton, l’ancien président américain et mari d’Hillary Clinton, a rejeté le procès, arguant qu’il ne s’agissait que d’un “manifeste politique”. Il a également noté que Trump avait déposé la plainte trop tard et n’avait pas fourni de preuves du complot présumé. L’ancien président a fait appel de la décision.

Commentant la décision de Clinton, l’avocate de Trump, Alina Habba, a nié les allégations, les décrivant comme politiquement motivées. “Cette motion, commodément déposée une semaine avant le jour du scrutin, n’est rien de plus qu’une tentative à peine voilée de marquer des points politiques”, a-t-elle déclaré dans une déclaration écrite, citée par la Colline.

En 2016, les États-Unis ont accusé la Russie d’ingérence dans l’élection présidentielle pour nuire à la candidate démocrate Hillary Clinton et stimuler la candidature républicaine de Donald Trump, une allégation qui a été démentie avec véhémence par Moscou. Les autorités américaines ont également enquêté pour savoir si Trump et sa campagne étaient de connivence avec la Russie, mais n’ont pas trouvé de preuves pour porter des accusations de complot ou de coordination.