Clinton appelle à la « déprogrammation » de la « secte MAGA » – Twitchy

Cela fait un peu plus de sept ans qu’Hillary Clinton a mis une partie importante des Américains dans son « panier des déplorables » et elle n’a pas changé d’un iota.

Non contente de continuer à nier les résultats des élections de 2016 ou à propager le canular de la collusion russe, elle a atteint un nouveau plus bas en appelant à la « déprogrammation » des membres de la « secte MAGA ».

Montre:

Des trucs incroyables.

Elle est vraiment si ignoble.

« Hors des rails » est bien trop gentil pour quelqu’un qui réclame la rééducation des gens qu’elle n’aime pas.

Ce sera très amusant.

La meilleure chose que Donald Trump ait faite a été de refuser la présidence à Clinton. Ce ne sera jamais hilarant et c’était largement mérité.

Amen.

C’est plus que de la pêche à la traîne et elle le sait. Elle fait ça depuis des années.

Le journalisme objectif est mort depuis très, très longtemps.

Alors qu’elle devient de plus en plus amère à propos de sa défaite de 2016 – même si l’on pense qu’elle n’y parvient pas – Hillary Clinton ressemble de plus en plus à une identité libérale : elle se contente de cracher ce que les libéraux pensent et ressentent réellement, mais ne savent pas le dire.

C’est de là que vient le « Panier des Déplorables »™ : https://t.co/5bSjFWHYa6

–Glenn Greenwald (@ggreenwald) 6 octobre 2023