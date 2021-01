THE Cabins voit Clinton faire un retour ce soir pour une seconde chance en amour, faisant monter la température avec la nouvelle fille Loryn.

Le joueur de 24 ans, qui était auparavant associé à Katrina, se retrouve à partager un baiser torride avec la dernière arrivée de l’émission ITV2.

Le natif de Manchester, Clinton, que de nombreux fans ont reconnu lors de sa précédente apparition à Blind Date de Paul O’Grady en 2018, se retrouve coincé avec Loryn alors que les deux franchissent le pas.

Se déshabillant pour leurs maillots de bain, les deux hommes discutent de leurs « compétences spéciales » – avec Loryn admettant effrontément qu’elle peut « mettre ses pieds derrière sa tête ».

Les choses sont devenues torrides lorsque la beauté blonde a tenté la pose, avec une Clinton souriante regardant avec admiration.

Alors que le couple parle à son tour de leurs premiers baisers, Clinton explique clairement ce qu’il cherche – avoir eu assez de baisers « s *** » dans sa vie.

« Je n’aime pas quand ils vont vite comme un poisson », dit-il à son rendez-vous chaud, qui admet qu’elle n’est pas dans le « tennis des amygdales ».

«Je fais partie de ces gens qui détestent les langues», explique-t-elle en retour. « Juste avec les lèvres. Avec les langues, ce n’est tout simplement pas mon ambiance. »

Les choses semblaient tourner au vinaigre pour Clinton alors que Loryn continuait: « Si vous aimez jouer au tennis amygdalien et moi non, à mon avis, nous ne sommes pas un bon match. »

Il a plaisanté en retour, clairement peu impressionné: « C’est fou, ça. C’est comme si on ne vous avait pas appris à embrasser ou quelque chose comme ça. »

Les deux ont continué à discuter de leurs goûts et de leurs aversions avant que Loryn ne se penche pour souffler de l’air en plaisantant dans le nez et la bouche de Clinton.

Il ne faut pas longtemps avant que les choses ne prennent une tournure délicate, Clinton la rapprochant et partageant un câlin effronté – avec des langues.

Imperturbable, Loryn n’avait pas l’air de s’éloigner alors que les caméras s’éteignaient, laissant le nouveau couple profiter de leur temps calme.

La star de la télévision en herbe, Clinton, a déjà passé du temps avec Katrina, 26 ans, mais ils ont décidé de quitter les cabines après avoir échoué à trouver une étincelle.

Le « power-lifter from Manchester » est resté célibataire depuis son passage à Blind Date, et s’est inscrit à l’émission ITV2 pour retrouver l’amour.

Il a déclaré: «Je me suis inscrit à The Cabins parce que c’est une nouvelle expérience pour moi et j’espère que je rencontrerai la fille de mes rêves.

«J’aimerais un rendez-vous amusant, excitant et peut-être quelque chose de différent, que je n’ai jamais fait auparavant.

«Je préfère les dates tout simplement naturelles. Il y a un bain à remous là-bas, alors j’espère que nous pourrons nous détendre, prendre un verre et apprendre à nous connaître.

The Cabins continue tous les soirs à 21h sur ITV2 et est disponible pour rattraper le retard Hub ITV.